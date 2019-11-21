Son Dakika Haberleri: Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti
Son Dakika Dünya Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti - Son Dakika Dünya

Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti

6 saat önce

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti

Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti, System.String[]

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti


Haber kısa süre içinde güncellenecektir.

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Yaşar Büyükanıt, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:04 
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