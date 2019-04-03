Son Dakika Haberleri: Eski Kurt'tan Çakallara Tüyolar Tiyatrosu İzleyicileri İle Buluşuyor

Eski Kurt'tan Çakallara Tüyolar Tiyatrosu İzleyicileri İle Buluşuyor

29 dakika önce

Uzun zamandır beklenen 'Eski Kurt'tan Çakallara Tüyolar' tiyatrosu 8 Nisan'da Caddebostan Kültür Merkezi'nde tiyotra severlerle buluşacak.

Eski Kurt'tan Çakallara Tüyolar Tiyatrosu İzleyicileri İle Buluşuyor, System.String[]

Alkış sesiyle, başarı ve başarısızlık senfonileriyle, aşk ve ihanet masallarıyla, mutluluğun ve hüznün refakatinde geçen bir ömür... Şöhretle uzun süren bir flört hikayesi.. Şimdi bir de canlı müzik eşliğinde dinleyin bizim eski kurttan bu hayatı.. Aşkı, evliliği,tiyatroyu ve sanat dünyasındaki dedikoduları..

Şöhret gerçekten uğrunda ölünecek bir şey midir? (Cevabını hep birlikte öğreneceğiz)

Uyarlayan ve yazan: Erdem Beliğ

Yöneten : Ali Yaylı

Dekor ve kukla tasarım: Mehmet Özden

Akerdeon ve müzik : Edwart Aris

Oyuncular : Abdullah Şahin, Dilek Karaduman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:30 Kaynak: Bültenler

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