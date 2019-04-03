Eski Kurt'tan Çakallara Tüyolar Tiyatrosu İzleyicileri İle Buluşuyor
29 dakika önce
Uzun zamandır beklenen 'Eski Kurt'tan Çakallara Tüyolar' tiyatrosu 8 Nisan'da Caddebostan Kültür Merkezi'nde tiyotra severlerle buluşacak.
Alkış sesiyle, başarı ve başarısızlık senfonileriyle, aşk ve ihanet masallarıyla, mutluluğun ve hüznün refakatinde geçen bir ömür... Şöhretle uzun süren bir flört hikayesi.. Şimdi bir de canlı müzik eşliğinde dinleyin bizim eski kurttan bu hayatı.. Aşkı, evliliği,tiyatroyu ve sanat dünyasındaki dedikoduları..
Şöhret gerçekten uğrunda ölünecek bir şey midir? (Cevabını hep birlikte öğreneceğiz)
Uyarlayan ve yazan: Erdem Beliğ
Yöneten : Ali Yaylı
Dekor ve kukla tasarım: Mehmet Özden
Akerdeon ve müzik : Edwart Aris
Oyuncular : Abdullah Şahin, Dilek Karaduman
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:30 Kaynak: Bültenler
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