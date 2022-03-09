Eski Kuşadası Belediye Başkanı Kayalı'yı silahla yaralayan zanlı adliyede - Son Dakika
Üye Girişi

Eski Kuşadası Belediye Başkanı Kayalı'yı silahla yaralayan zanlı adliyede

09.03.2022 17:53
Eski Kuşadası Belediye Başkanı Kayalı'yı silahla yaralayan zanlı adliyede

Eski Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı'yı dün bir restoranda tabancayla yaralayan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Eski Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı'yı dün bir restoranda tabancayla yaralayan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, garson olarak çalıştığı restoranda Kayalı'yı vuran ve gece saklandığı evde yakalanan C.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı C.B, Kuşadası Adliyesi'ne götürüldü.

Öte yandan bacağından yaralanan Özer Kayalı'nın kaval kemiğine saplanan merminin ameliyatla çıkarıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eski Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, dün akşam arkadaşlarıyla gittiği Davutlar Mahallesi'ndeki restoranda garson olarak çalışan C.B'nin silahlı saldırısına uğramıştı. Bacağından yaralanan Kayalı, hastaneye kaldırılmıştı. Şüpheli ise gece, saklandığı aynı mahalledeki evde yakalanmıştı.

YORUMLAR
500
Son Dakika | Kuşadası Belediyesi eski başkanına silahlı saldırıda bulunan şüpheli adliyeye sevk edildi Son Dakika | Kuşadası Belediyesi eski başkanına silahlı saldırıda bulunan şüpheli adliyeye sevk edildi Son dakika haberleri! Eski Kuşadası Belediye Başkanı Kayalı restoranda silahla yaralandı Son dakika haberleri! Eski Kuşadası Belediye Başkanı Kayalı restoranda silahla yaralandı

Fatih Deniz Özer, Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski Kuşadası Belediye Başkanı Kayalı'yı silahla yaralayan zanlı adliyede - Son Dakika


Son Dakika
17:54 Selda Bağcan'dan Gülşen'e eleştiri geldi: Tasvip etmiyorum
17:39 Enes Ünal başarısıyla gururlandırdı! Yine ayın oyuncusu seçildi
17:30 Hamile kadın doktorun söyledikleriyle neye uğradığını şaşırdı! İkinci rahminden de hamile kaldı
17:22 Zelenski isyan etti: Hava sahasını kapatmazsanız, bu felaketten siz de sorumlu olacaksınız
17:15 Galatasaray'dan 13 hakem kararına tepki geldi: Türk futbolundaki büyük sorunların varlığının bir kabulüdür
17:03 Tren istasyonunda herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye giren çift, az kalsın linç ediliyordu
16:55 Son dakika: Akaryakıta bir zam daha! Benzin 21 lirayı, motorin ise 25 lirayı geçti
16:53 Barcelona'nın hocası Xavi itiraf etti: Kerem Aktürkoğlu beni şaşırttı
16:49 Gezici Araştırma'nın Şubat 2022 anketi açıklandı! Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekti
16:49 İstanbul'da yoğun kar yağışı alarmı! İşte önlem için uygulanacak kısıtlamaların tamamı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 18:13:21. #1.12#
SON DAKİKA: Eski Kuşadası Belediye Başkanı Kayalı'yı silahla yaralayan zanlı adliyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement