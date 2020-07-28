Eski Malezya Başbakanı Rezzak, yolsuzluktan suçlu bulundu - Son Dakika

Malezya Eski Başbakanı Necip Rezzak, zimmete para geçirme davasında suçlu bulundu.

Malezya Kamu Kalkınma Fonu Yolsuzluğu soruşturması kapsamında yargılanan Malezya Eski Başbakanı Necip Rezzak, suçlu bulundu. 2 milyon Malezya ringgitini (67 milyon lira) zimmetine geçirme davasında suçlu bulunan Rezzak'ın, hakim karşısına çıktığı duruşmada söz konusu parayı fona iade etmek için herhangi bir girişimde bulunmadığı kaydedildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Rezzak, mali danışmanları tarafından kandırıldığını savundu.

Eski Başbakan Necip Rezak, Başbakan olduğu 2009 yılında ülke ekonomisini geliştirmek amacıyla 1MDB'yi kurdu. 2015 yılında, ona ait 681 milyon doların Rezzak tarafından zimmetine geçirildiğine ilişkin iddialar artınca eski Malezya Başbnakanı söz konusu paranın Suudi Arabistan Kralı Abdullah Bin Abdulaziz'in talimatıyla yapılan bağış olduğunu iddia etmişti. Bu sırada Rezzak, soruşturmayı yürüten savcıyı görevden almış ve aklanmıştı. Ancak soruşturma 2018 yılında yeniden açıldı. - KUALA LUMPUR