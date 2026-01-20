Eski Sevgili Tutuklandı - Son Dakika
Eski Sevgili Tutuklandı

Eski Sevgili Tutuklandı
20.01.2026 14:44
Samsun'da üniversite öğrencisi genç kıza cinsel saldırı ve darp iddiasıyla eski erkek arkadaşı tutuklandı.

Samsun'da üniversite öğrencisi genç kadına yönelik cinsel saldırı ve darp iddiasıyla gözaltına alınan eski erkek arkadaşı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Üniversite öğrencisi G.Y. (25), eski sevgilisi E.A. (25) tarafından cinsel saldırıya uğramaya çalışıldığını, şantaj ve darp edildiğini belirterek şikayetçi oldu. G.Y. ifadesinde, daha önce aralarında yaşanan ilişki sürecinde sanığın elinde bulunan özel görüntüler nedeniyle kendisini tehdit ettiği, bu nedenle görüşmek zorunda kaldığı, görüşme sırasında ise cinsel saldırı girişiminde bulunulduğunu ve darp edildiğini ileri sürdü. Kendisine ait görüntülerin silinmesini konuşmak amacıyla E.A.'nın evine gittiğini ifade eden G.Y., evde eski sevgilisinin kendisine cinsel saldırıda bulunup darp ettiğini, arbede sırasında KADES uygulaması üzerinden yardım çağrısında bulunulduğunu, polis ekiplerinin olay yerine kısa sürede gelmesi sonucu şikayetçi olduğunu ifade etti.

İlkadım Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen tahkikat kapsamında gözaltına alınan E.A., suçlamaları kabul etmeyerek olayın karşılıklı tartışma ve itişme şeklinde yaşandığını savundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edilen E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Samsun, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Eski Sevgili Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Eski Sevgili Tutuklandı - Son Dakika
