Son Dakika Haberleri: Eski Tunus Cumhurbaşkanından Nahda'ya Çağrı

Eski Tunus Cumhurbaşkanından Nahda'ya Çağrı

1 saat önce

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, yıl sonunda yapılması planlanan genel seçimler öncesinde Nahda Hareketi'ne kendi partisi Tunus İrade Hareketi ile uzlaşma çağrısı yaptı.

Eski Tunus Cumhurbaşkanından Nahda'ya Çağrı, System.String[]
Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, yıl sonunda yapılması planlanan genel seçimler öncesinde Nahda Hareketi'ne kendi partisi Tunus İrade Hareketi ile uzlaşma çağrısı yaptı.

Safakes kentinde Tunus'un yeni anayasasının kabulünün 5. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen konferansta konuşan Merzuki, Nahda'ya seslenerek, "Nahda Hareketi'ndeki kardeşlerim, uzlaşı içinde olduklarınızla (Nida Tunus Partisi) sizi bir arada tutan nedir? Bugün beslediğiniz timsah yarın sizi son lokmaya kadar yiyecek. Nahda'daki kardeşlerime bizimle birlik olmaya ve o bizi yemeden timsahı yemeye davet ediyorum." dedi.

Nida Tunus ile Nahda arasındaki uzlaşının Tunusluları ufuksuz bıraktığını belirten Merzuki, "Tunuslulara, ufkun 2019 (genel seçimler) olduğunu ve değişimin demokratik sistem içinde gerçekleşeceğini söylüyorum." diye konuştu.

Merzuki, sol eğilimli "arkadaşlarına" hitaben "Gerçek düşmanınız İslam ve Müslümanlar değil, yoksulluktur." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin gündeme getirdiği "mirasta kadın-erkek eşitliği" yasa tasarısıyla ilgili de konuşan Merzuki kendisinin, Bireysel Özgürlükler ve Eşitlik Komitesi Başkanı Büşra Bilhac Hamide'nin değil halkın kutsal değerlerinin yanında yer aldığını vurguladı.

Tunus'ta genel seçimlerin yıl sonunda yapılması planlanıyor.

Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi, Ağustos 2017'de kadın-erkek eşitliğiyle ilgili yasal düzenlemeler üzerinde çalışmak üzere Bireysel Özgürlükler ve Eşitlik Komitesi isminde yeni bir komite kurmuştu.

Komite haziran ayında Sibsi'ye iki bölümden oluşan 233 sayfalık bir rapor sunmuştu. Raporun bireysel hak ve özgürlüklere ayrılan birinci bölümünde yer alan en bariz teklifler arasında eş cinselliğin suç olmaktan çıkarılması ve idam cezasının kaldırılması yer alıyor.

İkinci bölümde ise kadın erkek arasında mirasta eşitlik ve çocuklar arasında, evlilik dışı ilişkilerden doğanlar da dahil olmak üzere eşitlik meselesi ele alınıyor.

Raporun öngördüğü yasal değişiklikler, Tunus kamuoyunda yoğun biçimde tartışılmış, rapora destek verenler ve karşı çıkanlar yüksek katılımlı gösteriler düzenlemişti.

Sibsi, 13 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, raporun tartışmalı diğer maddelerine değinmeden, mirasta kadın-erkek arasında eşitlik sağlanmasını öngören yasa teklifini meclise sunacağını belirtmişti.

Tunus'un kurucu lideri Habib Burgiba döneminde hayata geçen ve halen yürürlükteki medeni kanun, tek eşlilik, kadının boşanma hakkı gibi Arap ülkelerine göre daha laik uygulamalar barındırıyor. Ancak miras ve bazı diğer konularda İslami usuller öne çıkıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:01 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Tunus, Güncel
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