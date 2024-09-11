Eskişehir Sualtı Sporcuları Altın Madalyalarla Döndü - Son Dakika
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Eskişehir Sualtı Sporcuları Altın Madalyalarla Döndü

Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) 2024 Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası'nda altın madalyalar kazandı. Şampiyonada sualtı dünyasını en iyi görüntüleyen sporcular ödüllerini aldı.

11.09.2024 15:38
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) 2024 Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası'ndan altın madalyalarla döndü.

TSSF 2024 Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası, Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlendi. Türkiye Şampiyonası'nda fotoğraf ve video kategorisinde sualtı dünyasını 11 ayrı kategoride en iyi görüntüleyen sporcular, şampiyonluk ödüllerini ve madalyalarını aldı.

Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Erkan Balk, video film kategorisinde altın madalya, 60 saniye video kategorisinde altın madalya ve video bireysel kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Hakan Başar ise fotoğraf dalında ve tema dalında Türkiye şampiyonu; modelli geniş açı ikinci yaratıcılık dalında Türkiye ikincisi, bireysel sıralamada Türkiye ikincisi oldu.

Müsabakaların genel toplamında Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Türkiye üçüncüsü olurken, kulüp sporcuları ve dalış eşleri Efe Akçakayalıoğlu ile İrfan Çalo da üstün performans sergiledi.

Seçici kurul tarafından görsellerin değerlendirmesinin ardından dereceye giren sporculara, Kaş Meydanı'nda düzenlenen ödül töreni ile madalyaları verildi.

Kaynak: ANKA

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