Eskişehir'de Don Olayı Besicileri Zor Duruma Soktu

02.01.2026 17:03
Eskişehir'de eksi sıcaklar su şebekelerini dondururken, besiciler hayvanlarına su vermekte zorlanıyor.

Eskişehir'de eksi seviyelerde seyreden hava sıcakları sebebi ile su şebekeleri donan besiciler hayvanlarını sulayabilmek için buzla kaptı boruları ısıtmaya çalışıyor.

Eskişehir'de hava sıcaklıklarının eksi dereceleri görmesi ile birlikte kırsal kesimde bulunan bazı çiftliklerde su şebekeleri donmaya başladı. Birçok çiftlikte donan çeşmelerden dolayı çiftçiler ve hayvan besicileri zorluk yaşıyor. Yalaklarına su sağlayan boru hatları donan ve bu sebeple hayvanlarına su vermekte sıkıntı yaşayan besiciler sıcak su ve ateşle buzu çözmeye çalışıyor.

"Uzun yıllar sonra ilk kez böyle bir soğuk gördük"

Uzun süredir sularının donduğunu belirten hayvancılıkla uğraşan Gökmen Dağ, "Sabah geldiğimizde sularımızın donduğunu gördük. Şu anda sularımızın açılması için sürekli uğraşıyoruz. Hayvanlarımıza su veremedik, susuz kaldılar. Uzun yıllar sonra ilk kez böyle bir soğuk gördük" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

