Eskişehir'de Husumet Kanlı Bitti - Son Dakika
Eskişehir'de Husumet Kanlı Bitti

23.01.2026 18:46
Aydın K., husumetli olduğu Hasan Hüseyin Doğruk'u tahtayla vurarak öldürdü, pişman olduğunu söyledi.

Eskişehir'de husumetli olduğu 60 yaşındaki Hasan Hüseyin Doğruk'u tahatayla vurarak öldüren sanık, yargılandığı davada, "Bana verdiği acıyı ona karşılık vermeye çalıştım. Pişmanım adaletinize güveniyorum" dedi.

27 Eylül 2025 tarihinde saat 19.25 sıralarında Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Yorulmaz Sokak üzerinde Aydın K. (47) geçmişte yaşadıkları bir husumet konusu sebebiyle çıkan tartışma sonrasında elindeki kereste ile ile Hasan Hüseyin Doğruk'a (60) vurdu. Ağır yaralı olarak Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğruk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aydın K., polis tarafından yakalanırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olaya ilişkin, Eskişehir Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Hasan Hüseyin Doğruk'un eşi Hatice Doğruk, oğlu İlker Doğruk, Aydın K.'nin annesi Rabia K., ablası Aysun K. ve taraf avukatlar katıldı.

"3-4 kere vurdum tahtayla vurdum"

Duruşmada savunma yapan sanık Aydın K., "Olay önce 1 buçuk- 2 ay önce şahsın kuş beslediği yerde bir bira içeyim dedim oturdum. 100-150 metre kadar yerden bana doğru geldi. 'Kuşları rahatsız ediyorsun burada oturma' dedi. 'Kuşları rahatsız etmiyorum' dedim uzaklaştım. Önüme çıktı ters istikametten, 'Ben sana burada içemezsin demedim' dedi küfür etti ve bana kafa attı. Bayılır gibi oldum. Tekrar geri gitti güvelik görevlisini getirdi 'ne oldu?' dedi güvenlik görevlisi. Sonra olayı anlattım. Kanlar içinde görünce 'Ben de sizi kalabalık zannettim' dedi. 'Yok tek başına içiyorum. Bir bez var mı?' dedim. Güvenlik ıslak havlu getirdi. Otoparkta Mustafa isimli güvenlik görevlisi halı sahanın yanında. Elimi yüzümü sildim sonra olayı anlattım. Güvenlik 'Ne yapacaksın yaşlı' dedi. Eve geldim sonra. Annem telaş yaptı ben de durumu örtbas ettim. Bir olaydan sonra içime kapandım. İntikam içimde olmadı ama haksızlığa üzüldüm. 1 buçuk-2 ay sonra oradan geçerken bir köfteciye gittim. Sonra bu şahıs geldi. Kaş göz işareti yaptı. Baya bir korktum. 'Bundan kurtuluş yok' dedim. O korkuyla çağırdığı yere gittim. Beni kaç göz işareti yaptı çağırdı. Bir tahta parçası gördüm. Karavanın yanında poşetler uçmasın diye duruyordu. 3-4 kere vurdum tahtayla. Bel ve kaba kısımlarına vurdum. Bana verdiği acıyı ona karşılık vermeye çalıştım. Oradan ayrıldım biraz zaman geçti. Yaralı diye ayrıldım. Tekrar geri döndüm. Ambulansın sesini duydum sonra geri döndüm. 'Allah Allah dedim ne ambulanslık bir konu mu var?' dedim. Pişmanım adaletinize güveniyorum. Maktulü tanımıyorum. Beni darbedince korkup ilkinde şikayette bulunmadım" dedi.

"Gezmeden gelmiştik o gün"

Maktulün eşi müşteki Hatice Doğruk, "Olayın oluşuna ilişkin görgüye dair bilgim yoktur. 1-2 önce eve geldi anladım ben halinden anlayıp 'Bir şey mi oldu?' dedim 'Kuş yüzünden ufak bir tartışma oldu tatlıya bağladık sıkıntı yok' dedi. Gezmeden gelmiştik o gün. Olaydan önce kafasında kaş üzerinde kızarıklık vardı sebebini sordum yok bir şey dedi. Çarptım dedi geçti kavgadan bahsetmedi. Kızarıklık belli bile değildi. Şikayetçiyim çeksin cezasını" diye konuştu.

Maktulün oğlu İlker Doğruk ise sanıktan şikayetçi olduklarını dile getirerek, en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Hasan Hüseyin Doğruk'un avukatı Kemal Kaan Bayar da sanığın savunmasını kabul etmediklerini belirterek, dosya kapsamındaki kamera kayıtları, olayın oluş şekli ve deliller dikkate alınarak Aydın K'nin kasten öldürme suçundan hiçbir indirim uygulanmaksızın cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 12 Mart'a erteledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Cinayet, Aydın, Suç, Son Dakika

