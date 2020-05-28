Eskişehir'de kaçak tütün ve sigara operasyonu - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince 2 iş yeri, 2 ev ve 3 araçta yapılan aramalarda kaçak sigara, filtreli sigara kağıdı ve bandrolsüz tütün ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kaçak sigara ve tütün sattığı belirlenen iş yerlerini takibe aldı. Savcılık talimatıyla 2 şüpheliye ait 2 iş yeri, 2 ev ve 3 araçta yapılan aramalarda elektrikli sigara sarma makinesi ve bağlı olduğu 3 motorlu kompresör, 2 bin 307 paket sarılmış sigara, 135 paket filtreli sigara kağıdı, 33 kilo çeşitli markalarda bandrolsüz tütün, 9 kilo bandrolsüz nargile tütünü, 109 paket kağıt ve filtrelerden oluşan sigara sarma aparatı ve 49 paket nargile kömürü, 22 adet sigara sarma tabakası ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.