Eskişehir\'de Motosiklet Sürücüsü Kaldırıma Çıktı

Eskişehir'de bir motosiklet sürücüsü, kırmızı ışıkta beklememek için kaldırıma çıkarak yaya trafiğini tehlikeye soktu.

Tepebaşı ilçesi Nayman Sokak üzerinde meydana gelen olayda trafik güvenliğini hiçe sayan 26 AHU 601 plakalı motosikletin sürücüsü, cadde üzerindeki trafik ışıklarında araç kuyruğu oluştuğu sırada, beklemek istemeyip tehlikeli bir yönteme başvurdu. Çevredeki araçların arasından sıyrılan sürücü, kaldırıma yöneldi. Motosikletli, metrelerce kaldırım üzerinde ilerledi. Diğer sürücülerin hayret dolu bakışları arasında bir süre kaldırımda seyir eden şahıs, trafik yoğunluğunu geçtikten sonra kaldırımdan inerek tekrar yola dahil oldu. - ESKİŞEHİR