Eskişehir'de okuldan jeneratör çalmaya çalışan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de okuldan jeneratör çalmaya çalışan 2 kişi yakalandı

15.04.2022 12:09
Eskişehir'de okuldan jeneratör çalmaya çalışan 2 kişi yakalandı

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde, bir okula ait jeneratör motorunu çalmaya çalıştıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde, bir okula ait jeneratör motorunu çalmaya çalıştıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

Hamidiye Mahallesi'nde devriyeye çıkan jandarma ekipleri, tarım alanında da eğitim veren Mahmudiye Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin jeneratör odasının kapısının açık olduğunu fark etti.

Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, içeride jeneratörün motorunu çalmaya çalıştıkları öne sürülen zanlıları yakaladı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, "kamu kurumundan hırsızlık" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Tır at çiftliğine devrildi, 2 yaralı Tır at çiftliğine devrildi, 2 yaralı Liseden hırsızlığa jandarmadan suç üstü Liseden hırsızlığa jandarmadan suç üstü

Mahmudiye, Eskişehir, Jeneratör, Hamidiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de okuldan jeneratör çalmaya çalışan 2 kişi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
12:05 Dünyada çok az bulunan 'Karabaşlı çulha' Türkiye'de ilk kez görüldü
12:01 ABD Başkanı Joe Biden'dan gündem olan hareket! Konuşmasını yapıp boşlukla tokalaştı
12:00 Alkol yüzünden parmakları kesilmişti! Nejat İşler, fazla alkolün etkisiyle yerde yuvarlandı, kameramanlara el hareketi çekti
11:58 Fenerbahçe, Rossi'nin bonservisini 5.5 milyon euroya aldı!
11:57 Eşini 28 bıçak darbesiyle katleden cani koca, ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı
11:50 Ünlü kozmetik markasının Arapça kataloğu tepki çekti! Sosyal medyada boykot çağrısı yapıldı
11:49 Mesut Özil'i üzecek karar! Fenerbahçe'de kaptanlığa Mert Hakan Yandaş getirildi
11:35 Tahıl, yağ, kömür ve demir yüklü 22 Türk gemisi günlerdir Ukrayna'da bekliyor! Bakan açıkladı: o gemileri almamız gerekiyor
11:29 Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin oğulları dünyaya geldi
11:15 Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Cyle Larin, Fenerbahçe'ye önerildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 12:18:27. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de okuldan jeneratör çalmaya çalışan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement