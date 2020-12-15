Son dakika haberi! ESKİŞEHİR - Ortaokul öğretmenleri uzaktan eğitimi dijital araçlarla eğlenceli hale getiriyor - Son Dakika

Son dakika haberi! ESKİŞEHİR - Ortaokul öğretmenleri uzaktan eğitimi dijital araçlarla eğlenceli hale getiriyor

15.12.2020 11:13
Son dakika haberi! ESKİŞEHİR - Ortaokul öğretmenleri uzaktan eğitimi dijital araçlarla eğlenceli hale getiriyor, System.String[]

Son dakika haber... Eskişehir'de faaliyet gösteren Melahat Ünügür Ortaokulu'nun öğretmenleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında başlatılan uzaktan eğitim sürecindeki derslerde dijital araçları kullanarak zamanı öğrenciler için eğlenceli hale getiriyor.

Eskişehir'de faaliyet gösteren Melahat Ünügür Ortaokulu'nun öğretmenleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında başlatılan uzaktan eğitim sürecindeki derslerde dijital araçları kullanarak zamanı öğrenciler için eğlenceli hale getiriyor.

Okulun bilişim teknolojileri öğretmenleri Ali Kaya ve Pelin Yazar Tunç, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (SODİGEM) dijital teknolojiler üzerine eğitimler aldı.

Dijital araçları uzaktan eğitimde kullanarak öğrenciler için dersleri eğlenceli hale getirebilmek amacıyla okullarındaki farklı branşlarda görev yapan 120 öğretmene deneyimlerini aktaran iki öğretmen, çevrim içi yarışma ve video işleme uygulamaları ile dijital efektleri derslerinde kullanmaya başladı.

Öğrencileri için çevrim içi eğitimi eğlenceli hale getiren öğretmenler, çabalarıyla meslektaşlarına örnek oluyor.

"Not kaygılarını ortadan kaldırmaya çalıştık"

Öğretmen Ali Kaya, AA muhabirine, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere verdikleri eğitimi eğlenceli hale getirmek için Web 2.0 dijital araçlarını kullandıklarını söyledi.

Anadolu Üniversitesi SODİGEM Müdürü Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin'in destekleriyle aldıkları dijital video yayıncılığı eğitimlerindeki bilgi ve deneyimlerini okuldaki diğer öğretmenlere öğrettiklerini belirten Kaya, "Wordart ve padlet ile iş birlikçi çalışmalar yaptık. Movie maker ile video işleme programları gösterdik. Kahoot aracılığıyla ders sonlarında eğlenceli yarışmalar yapabilmelerini için eğitimler verdik. Öğretmen arkadaşlarımız bundan çok memnun kaldı." dedi.

Kaya, uzaktan eğitim sürecinde dijital teknolojileri kullanmaya başlayan meslektaşlarının da çok güzel dönüşler aldığını vurguladı.

Dijital araçlarla uzaktan eğitimi öğrenciler için eğlenceli kılmaya çalıştıklarını anlatan Kaya, şöyle devam etti:

"Pandemi sürecinde dersler yüz yüze olmadığından çocuklar bilgisayar başında sıkılıyor. Bu kapsamda Web 2.0 araçlarını kullanacak çocukların derslerin eğlenceli şekilde işlemelerini sağladık ki bir daha ki dersi sabırsızlıkla beklemesinler. Not kaygılarını ortadan kaldırmaya çalıştık. Çocuklar, Scratch programında kendi oyunlarını tasarlıyor ve oynuyorlar. Bilgi yarışmaları düzenliyoruz. Quiz programında hazırladığımız soruları ekrana yansıtıyoruz. Çocuklar belli bir sürede soruları cevaplıyor. Böylece mutlu oluyorlar. Bu programlarının hepsinin kullanımı çok kolay. Kısa bir eğitimin ardından bütün öğretmenlerimiz kolaylıkla kullanabilir. Şu ana kadar 120 öğretmenimize dijital uygulamaları kullanmaları için eğitimler verdik."

Ali Kaya, okulda kurdukların yeşil perde aracılığıyla çektikleri videolarla çocukların hayal gücünün ön plana çıkmasını sağladıklarını bildirdi.

"Dersi bir kedi anlattı, çocuklar o derste çok heyecanlandı"

Öğretmen Pelin Yazar Tunç ise uzaktan eğitimde bilişimin önemi daha iyi anlaşıldığı bir dönemin yaşandığına değindi.

Okuldaki öğrencilerin daha önce oyun ya da sosyal medyada gezinmek dışında bilişim teknolojilerine yakın olmadığını kaydeden Tunç, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz okulumuza geldiklerinde bilişimin bambaşka bir boyutunu gördü. Oyun tasarımı, robotik kodlama, üç boyutlu tasarım, video düzenleme çalışmaları yapıyoruz. Dersleri eğlenceli hale getiriyoruz. Dersler verimli geçiyor. Pandemi dönemindeki uzaktan eğitimde öğrencileri aktif tutmak istiyoruz. Çocuklar çok çabuk adapte oldu. FaceRig adında bir program var. Onu kullanarak derste yanımda bir kedi karakteri varmış gibi gösteriyorum. Dersi bir kedi anlattı, çocuklar o derste çok heyecanlandı. Çocuklar 'Ders neden erken bitti?' diyor. Derslerimizi çok sayıda öğrenci takip ediyor."

Melahat Ünügür Ortaokulu Müdürü Ahmet Berberler de okulun dijital bilişimden faydalanma konusundaki şansının öğretmenlerinden kaynaklandığını belirtti.

Kendini yetiştirmiş ve alanında uzman bilişim teknoloji öğretmenlerinin bulunduğunu anlatan Berberler, "Hem öğrencilerimize hem de öğretmenlerimize destek veriyorlar. Mart ayından bu yana yaşadığımız pandemi süreci nedeniyle eğitim farklı platformlara taşındı. Okulumuzun Youtube kanalını kurduk. Öğrencilerin anlamadıkları noktaları yeniden gözden geçirmesi ya da tekrar etmesini sağlamak amacıyla dersleri kaydedip, Youtube'a yükledik." ifadelerini kullandı.

Berberler, dijital uygulamaları kullanan öğretmenlerinin, öğrencilerin dikkatini daha fazla çekmeyi başardığını sözlerine ekledi.

Levent Şahin, Eskişehir, Ali Kaya, oyunlar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! ESKİŞEHİR - Ortaokul öğretmenleri uzaktan eğitimi dijital araçlarla eğlenceli hale getiriyor - Son Dakika


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