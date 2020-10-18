Eskişehir'de sağanak ve dolu; iş yerlerini su bastı - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de aniden bastıran dolu ve sağanak yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun yağışın ardından giriş kattaki birçok garaj ve iş yerini su basarken, toptancılar sitesinin bulunduğu kavşak da sel sularıyla doldu. Çok sayıda aracın yolda kaldığı sağanakta, hava sıcaklığı ise 15 dereceye düştü.

Eskişehir'de aniden bastıran sağanak yağmur ve dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, çevre yolu ve bazı mahallelerde cadde ile sokaklarda yoğun su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar AVM, durak ve iş yerlerine sığındı. Odunpazarı'na bağlı Büyükdere Mahallesi'nde giriş katlardaki bazı iş yeri ve garajları su bastı. Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi'ndeki toptancılar sitesi önünde de yoğun su birikintileri nedeniyle araçlar geçiş yapmakta güçlük çekti. Birçok araç yolda kalırken, belediye ekipleri de yağışın ardından tıkanan kanalizasyon kapaklarını açmak için çalışma başlattı.Sağanak yağışın yanı sıra dolu da etkili olurken, kentin yüksek kesimlerimdeki bazı tarlalar beyaza büründü.