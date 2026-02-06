Eskişehir'de Tarımda Fiyat Artışı - Son Dakika
Eskişehir'de Tarımda Fiyat Artışı

06.02.2026 10:39
Eskişehir'deki soğuklar ve sel, yeşillik ürünlerin fiyatlarını iki kat artırdı, arz-talep dengesini bozdu.

Eskişehir'de termometrelerin eksi dereceleri göstermesi ve yaşanan sel baskınları seralardaki üretimi vurdu. Pazarın nabzını tutan çiftçi ve pazarcı esnafı Süleyman Buluşan, özellikle tere, roka, maydanoz gibi yeşillik ürünlerin fiyatların iki katına çıktığını söyledi.

Eskişehir'de son haftalarda etkili olan dondurucu soğuklar ve sağanak yağışların tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini belirten Süleyman Buluşan, bu durumun semt pazarlarındaki fiyatları tetiklediğini belirtti. Kent merkezinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesinin seralardaki mahsulde ciddi hasar bıraktığını ifade eden Buluşan, üretimdeki bu ani duraklamanın arz-talep dengesini bozduğunu dile getirdi. Özellikle yeşillik grubunda yaşanan bu daralmanın etiketlere doğrudan yansıdığını vurgulayan Buluşan, piyasada oluşan boşluğun ancak yeni hasatlarla kapanabileceğine dikkat çekti.

"Var olan ürün bir anda yok oluyor"

Pazardaki güncel durumu ve fiyat artışının nedenlerini anlatan Süleyman Buluşan, şu ifadeleri kullandı:

"Pazarda 15-20 gün öncesine baktığımız vakitler 2 misli fiyat yükselişliği var. Bunun sebepleri yağışla beraber sel felaketlerinin yaşanması ve Eskişehir'in merkezde eksi 17 dereceleri görmemiz mevcut olan seralardaki mahsule vurdu. Bu tabii ki bir afet; sel afeti gibi don da aynı şekilde etkiliyor. Var olan ürün bir anda yok oluyor. Kaldı ki 2025 yılının sezon sonunda fiyatlar hep yerlerdedir, çok işler acısıdır. Bu durum üretimi geciktirdi, tekrar ekimler geç kaldı ve şu anda piyasada böyle bir boşluk yaptı. Şu anda tere, roka, maydanoz gibi demet bağlar yerinde 15 lira durumunda. Bu tamamen üretimin yetersiz olmasından, hava şartlarına ve iklime bağlı bir durum."

"Ramazan ayı kaynaklı bir fiyat yükseltme değil"

Yağışların toprağa faydasına ve spekülasyonlara değinen Buluşan, şu sözleri söyledi:

"Önümüzdeki 15 gün sonra Ramazan ayının gelmesinden kaynaklı bir fiyat yükseltmesi falan yoktur. Sebzede kafana göre fiyat yükseltme şansımız yok, çünkü akşam oldu mu bunu bitirmek zorundasın, ertesi gün çürümeye gider. Bu nedenle günlük satım esastır. Aşağı yukarı 15-20 gündür yağışlarımız çok güzel, toprak yüzeyini doyurdu diyebiliriz. Bu hububata çok faydası olan bir yağış. Yeraltı sularımız için tabii ki kar çok ihtiyaç var, ama bir 15-20 gün sonra yapılacak tespitlerde sularımız yüzde 50'ye çıkabilir. Su sıkıntısı geçmiş yıllardan birikerek geldiği için toprak doymuyor ama bu sağanak yağmur çok güzel. Sel olup akıp gitse faydası olmazdı, ama sağanak yağdığı vakit toprak devamlı yiyor. Kuraklığın bitmesi için bu yağmurların devam etmesi lazım." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

