Eskişehir Su Projesinde Belirsizlik

08.01.2026 17:16
CHP'li Arslan, Sakarbaşı su projesinin dört yıldır ilerlemediğini ve su güvenliğinin tehlikede olduğunu belirtti.

(TBMM) - CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Eskişehir'in içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla 2021 yılında imzalanan "Sakarbaşı Kaynaklarından İçme Suyu Temini" protokolünün üzerinden dört yıl geçmesine rağmen ilerleme kaydedilemediğini belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın konuyla ilgili verdiği iki soru önergesine verdiği farklı yanıtların projedeki belirsizliği ve sürecin sürekli ötelenmesini gözler önüne serdiğini kaydetti. Arslan, sürecin Eskişehir'in su güvenliği açısından ciddi riskler barındırdığına dikkat çekti.

CHP'li İbrahim Arslan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın "Sakarbaşı Kaynaklarından İçme Suyu Temini" projesiyle ilgili verdiği iki ayrı soru önergesine verdiği yanıtla ilgili açıklama yaptı. Eskişehir'in içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla 2021 yılında imzalanan "Sakarbaşı kaynaklarından içme suyu temini" protokolünde, aradan 4 yıl geçmesine rağmen somut bir ilerleme sağlanamadığını kaydeden Arslan, soru önergelerine verilen yanıtların projedeki belirsizliği ve sürecin sürekli ötelenmesini gözler önüne serdiğini belirtti.

Bu süreçte Eskişehir'in artan kuraklık ve Porsuk Barajı'ndaki su kaybı nedeniyle ciddi bir içme suyu riskiyle karşı karşıya bulunduğuna dikkat çeken Arslan, Bakanlığın 8 Mayıs 2024 tarihli soru önergesine 4 Haziran 2024'te "Planlama raporunun 2024 yılı sonuna kadar tamamlanacağı, planlama raporu sonrasında ihale sürecine geçileceği, projenin yatırım maliyetinin yaklaşık 14 milyar TL olduğu" yanıtı verildiğini belirtti.

Ancak aradan bir yıl geçmesine rağmen projede herhangi bir somut gelişme yaşanmadığına dikkat çeken Arslan, bunun üzerine 27 Mayıs 2025'te aynı konuyla ilgili verdiği soru önergesine 4 Kasım 2025'te "Planlama raporunun 2025 yılı sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği, projenin 2026 yılında ihale edilmesinin planlandığı, daha önce açıklanan yatırım maliyetinin ise henüz kesinleşmediği" yanıtının verildiğini ifade etti.

İki yanıt arasında çelişki olduğunu kaydeden Arslan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Öte yandan Eskişehir, son yıllarda artan kuraklık tehdidiyle karşı karşıya. Kentin tek ana içme suyu kaynağı olan Porsuk Barajı'nda su seviyesinin ciddi oranda düştüğü, uzmanlar ve resmi veriler tarafından da dile getiriliyor. Buna rağmen, alternatif su kaynağı olarak gösterilen Sakarbaşı projesinde, imzalı protokol ve yıllardır verilen sözlere karşın sahada herhangi bir yapım sürecine geçilmediği görülüyor."

Arslan, sürecin Eskişehir'in su güvenliği açısından ciddi riskler barındırdığını kaydetti.

Arslan, "Sakarbaşı Kaynaklarından İçme Suyu Temini" protokolüne ilişkin olarak 8 Mayıs 2024 tarihinde sunduğu soru önergesine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen yanıtta, planlama raporunun 2024 yılı sonuna kadar tamamlanacağı ve bu sürecin ardından ihale aşamasına geçileceğinin belirtildiğini hatırlattı.

Öte yandan Arslan, 27 Mayıs 2025 tarihinde aynı konuyu yeniden Meclis gündemine taşıdığını belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 4 Kasım 2025 tarihli yanıtında; planlama raporunun 2025 yılı sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği, projenin 2026 yılında ihale edilmesinin planlandığı ve daha önce açıklanan yatırım maliyetinin ise henüz kesinleşmediğinin ifade edildiğini aktardı.

Arslan, bu yanıtın ardından şu değerlendirmelerde bulundu:

"2024 yılında tamamlanacak denilen planlama raporunun, bir yıl sonra hala tamamlanması hedeflenen bir çalışma olarak anılması, ihale sürecinin bir yıl içinde 2026'ya ötelenmesi, 14 milyar lira olarak açıklanan maliyetin belirsizliğe dönüşmesi, projenin fiilen ilerlemediğini ortaya koydu. Öte yandan Eskişehir, son yıllarda artan kuraklık tehdidiyle karşı karşıya. Kentin tek ana içme suyu kaynağı olan Porsuk Barajı'nda su seviyesinin ciddi oranda düştüğü, uzmanlar ve resmi veriler tarafından da dile getiriliyor. Buna rağmen, alternatif su kaynağı olarak gösterilen Sakarbaşı projesinde, imzalı protokol ve yıllardır verilen sözlere karşın sahada herhangi bir yapım sürecine geçilmediği görülüyor."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Eskişehir, Güncel, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
