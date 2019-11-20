- Eskişehir yolu nefes alacak

Ankara'da kısa sürede tamamlanması planlanan üç alt geçit sayesinde trafik yoğunluğu azalacak

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent trafiğini rahatlatmak amacıyla Eskişehir yolunda üç alt geçidin yapımını sürdürüyor.

Başkent'te yeni alt geçitlerin yapımına hız veren Büyükşehir Belediyesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) üzerinde bulunan Konutkent, Yaşamkent ve Başkent Üniversitesi önüne yapılan üç alt geçit çalışmasında büyük ilerleme sağladı. 7/24 esasına dayalı olarak sürdürülen çalışmalar hızla ilerlerken, kısa sürede tamamlanması planlanan alt geçitlerin hizmete açılmasıyla kesintisiz trafik akışı sağlanacak. Konutkent ve Yaşamkent bölgelerine giriş-çıkış yapmak isteyen araçlar, alt geçitler üzerinde yer alacak dönel kavşaklar sayesinde kontrollü dönüş yapabilecek. Trafik yoğunluğunu azaltacak üç alt geçitle ayrıca Başkent Üniversitesi girişinde yapılacak U dönüşü alt geçidi ile şehir merkezi yönünde güvenli ve hızlı ulaşım gerçekleşecek.

Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir yolu üzerinde araçların kesintisiz ulaşımı kadar yayaları da önceleyen düzenlemeye gidiyor. Başkent Üniversitesi önüne yapılan araç alt geçidinin yanı sıra yayaların da güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçebilmesi için yaya alt geçidi yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.