Eskişehirspor'un Emektarı Sedat Özten Vefat Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Eskişehirspor'un Emektarı Sedat Özten Vefat Etti

Eskişehirspor\'un Emektarı Sedat Özten Vefat Etti
22.01.2026 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sedat Özten'in ölümü Eskişehirspor camiasında derin üzüntü yarattı. Cenazesi bugün düzenlenecek.

Eskişehir spor Kulübü, kulübün sevilen isimlerinden ve uzun yıllar hizmet vermiş emektarı Sedat Özten'in vefat ettiğini duyurdu.

Acı haberin ardından camiada derin üzüntü yaşanırken, kulübün resmi kanallarından bir taziye mesajı paylaşıldı.

Kulüpten başsağlığı mesajı

Eskişehirspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Özten'in kulüp tarihindeki yerine vurgu yapılarak, "Yıllarını bu armaya adamış bir kulüp emektarını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Emeği, adı ve hatırası bu kulübün hafızasında daima yaşayacaktır. Sedat Özten'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Son yolculuğuna bugün uğurlanacak

Merhum Sedat Özten'in cenaze programı da belli oldu. Özten'in naaşı, bugün (22 Ocak Perşembe günü) Kırmızıtoprak Mahallesi Ercan Sokak'ta bulunan Alem Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlığa defnedilecek. Cenaze törenine Eskişehirspor yönetiminin, taraftarların ve spor camiasından isimlerin katılması bekleniyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehirspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eskişehirspor'un Emektarı Sedat Özten Vefat Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolun açık olsun Szymanski Yeni takımı için sağlık kontrolüne gidiyor Yolun açık olsun Szymanski! Yeni takımı için sağlık kontrolüne gidiyor
Maaşlarına düzeltme bekleyen emeklileri kara kara düşündürecek kesinti Maaşlarına düzeltme bekleyen emeklileri kara kara düşündürecek kesinti
Sultanbeyli’de yangın paniği: 12 kişi dumandan etkilendi Sultanbeyli'de yangın paniği: 12 kişi dumandan etkilendi
Kılıçdaroğlu’nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti
Açtığı işletmeyi 40 gün sonra kapattı Nedeni de hayli enteresan Açtığı işletmeyi 40 gün sonra kapattı! Nedeni de hayli enteresan

11:34
Milyonların içine kurt düşüren paylaşım
Milyonların içine kurt düşüren paylaşım
11:23
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
11:07
Bilal Erdoğan’a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
10:27
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore’den gelen görüntüye bakın
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın
10:26
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
10:07
Zırhlı araç takla attı Kilolarca altın buhar oldu
Zırhlı araç takla attı! Kilolarca altın buhar oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 11:51:39. #7.11#
SON DAKİKA: Eskişehirspor'un Emektarı Sedat Özten Vefat Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.