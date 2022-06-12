Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliğinin Kıbrıs'ta Eğitim Düzenlediği İddiası TBMM'de - Son Dakika
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Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliğinin Kıbrıs'ta Eğitim Düzenlediği İddiası TBMM'de

12.06.2022 11:46
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliğinin Kıbrıs'ta Eğitim Düzenlediği İddiası TBMM'de

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifler Birliği'nin Kıbrıs’ta eğitim düzenlediği iddialarına ilişkin, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a, "Esnaf borç batağında iken esnaf kredi kooperatifleri birliği Kıbrıs’ta hangi gerekçe ile eğitim düzenliyor?" sorusunu yöneltti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifler Birliği'nin Kıbrıs'ta eğitim düzenlediği iddialarına ilişkin, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a, "Esnaf borç batağında iken esnaf kredi kooperatifleri birliği Kıbrıs'ta hangi gerekçe ile eğitim düzenliyor?" sorusunu yöneltti.

CHP Malatya milletvekili Veli Ağbaba, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifler Birliği'nin Kıbrıs'ta eğitim düzenlediği iddialarına ilişkin, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Ağbaba, önergesinde şunları belirtti:

"Esnaf borç batağında iken esnaf kredi kooperatifleri birliği Kıbrıs'ta hangi gerekçe ile eğitim düzenliyor? Türkiye'de salgınla mücadele döneminde yüz binlerce esnafın faaliyetleri durduruldu. Gelir kaybı yaşayan esnaflarımıza sadaka verirmiş gibi bir defaya mahsusluk 3 bin TL ile 5 bin TL arasında bir defaya mahsusluk hibe desteği verildi.

Tüm dünya esnafına gelir kaybına göre karşılıksız destek sunarken biz esnafımıza destek yerine faizle kredi vermeyi önerdik. Esnaflarımız halen hem kredi döneminde çekilen kredilerin faizleri ile boğuşurken aynı zamanda yüksek enflasyon ve kur krizi ile başa çıkmaya çalışmaktadır. Esnafımız bu durumdayken, bu zor zamanlarda esnaflarımıza destek olması gereken esnaf kredi ve kefalet kurumunun ise Kıbrıs'ta 5 yıldızlık otellerde eğitim semineri düzenlendiği iddia edilmektedir. Şayet bu iddialar doğru ise bu en başta iflasa sürüklenen esnaflarımıza hakaret etmek demektir. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un bu iddiaları soruşturması gerekmektedir.

Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş Kıbrıs'ta düzenlendiği iddia edilen eğitimin maliyetlerini ve böyle bir eğitimin neden ülke içinde değil de Kıbrıs'ta düzenlendiğini araştırmalıdır. Çünkü bu durum 2 milyondan fazla esnafımızı direk ilgilendiren bir konudur. Esnaf'ın bir liralık borcuna onlarca liralık faiz işletilirken, kredi ve kefalet kooperatifleri birliğinin eğitim adı altındaki maliyetleri incelenmelidir."

Ağbaba'nın, Bakan Muş'a yönelttiği sorular şöyle:

"Esnaf Kefalet Kooperatifleri Birliği'nin Kıbrıs'ta yapacağı eğitimin içeriği nedir? Eğitim neden Kıbrıs'ta düzenlenmektedir? Eğitim süresi ne kadardır? Eğitime toplam kaç kişi katılmaktadır? Eğitime katılan kişiler hangi kriterlere göre belirlenmiştir? Eğitim maliyetleri yaklaşık olarak ne kadar tutmaktadır? Eğitim maliyetleri (konaklama, ulaşım vb. giderler) kim tarafından karşılanmaktadır."

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Kaynak: ANKA

Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliğinin Kıbrıs'ta Eğitim Düzenlediği İddiası TBMM'de - Son Dakika

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