Esnaf, Yeni Vergi Sistemiyle Zor Durumda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Esnaf, Yeni Vergi Sistemiyle Zor Durumda

22.01.2026 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esnaflar, gerçek gelir vergisi sisteminin getirdiği zorluklardan şikayetçi, yasaların iptalini istiyor.

(VAN) - Erciş Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Yakup Çelik, yeni yılla birlikte 30 büyükşehirde basit usulde vergilendirilen taksici, minibüsçü ve benzeri esnafın gerçek gelir vergisi sistemine geçirilmesinin, esnafı son derece zor durumda bıraktığını ifade etti. Çelik, "Bu, İstanbul'daki taksici ile Van'ın ücra bir köşesindeki taksici, minibüsçüyü aynı kefeye koymaktır. Dolayısıyla bir vergi eşitsizliği söz konusudur. Bu nedenle basit usul vergi mükellefliğinin tekrar geri getirilmesi gerekmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, nüfusu 30 bini aşan ilçeler ile büyükşehir statüsündeki illerde belirli sektörlerde faaliyet gösteren ve basit usulde vergilendirilen mükelleflerin, 1 Ocak 2026 itibarıyla gerçek usulde vergilendirilmesi kararlaştırıldı.

Erciş Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Yakup Çelik, esnafın yaşadıkları sorunları şu sözlerle dile getirdi:

"Gerçek gelir vergi sistemi şartları çok ağır olmakla birlikte esnaflarımızı çok zor durumda bırakmıştır. Bu, İstanbul'daki taksici ile Van'ın ücra bir köşesindeki taksici, minibüsçüyü aynı kefeye koymaktır. Dolayısıyla bir vergi eşitsizliği söz konusudur. Bu nedenle basit usul vergi mükellefliğinin tekrar geri getirilmesi, gerçek gelire geçen esnaflarımızın tekrar basit usul olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.

"Birçok esnafımız vergi terki yaparak işini, mesleğini terk etmiştir"

Kendi nafakalarını bile zar zor kazanan esnafımızın üzerine çok büyük yükler bindirilmiştir. KDV, muhtasar, yıllık gelir vergisi, muhasebe ücretleri, defter tasdikleri bunlar esnaflarımızı çok zor durumda bırakmaktadır. 1 Ocak'tan sonra birçok esnafımız vergi terki yaparak işini, mesleğini terk etmiştir. Vergi yüklerinin bu denli ağır olması önümüzdeki süreçte terkleri daha da artıracak ve esnaflarımızı ciddi anlamda mağdur edecektir. Yetkililerden beklentimiz bu yasanın bir an önce iptal edilmesidir."

"Yeni vergi sistemi esnaflarımıza yeni maddi yükler getirmektedir"

Erciş Ağaç ve Demir İşleri Odası Başkanı Rıdvan Fener ise "Basit ulusden gerçek üsule geçen esnaflarımız yeni yılda sıkıntı yaşamaktadır. Yeni vergi sistemi esnaflarımıza, üyelerimize yeni maddi yükler getirmektedir. Esnaf ve üyelerimizin çektiği sıkıntıları çözüm bulunması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Esnaf Halis Dağ ise "20 yıldır minibüscülük yapıyorum. Bu yeni gelir vergisi bizi perişan etti. Böyle bir şey görmedim. Böyle olursa mesleğimi bırakmak zorunda kalacağım. Bu yasanın iptal edilmesini istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esnaf, Yeni Vergi Sistemiyle Zor Durumda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti
87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı Yaptığı şeytanın aklına gelmez 87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı! Yaptığı şeytanın aklına gelmez
Kartalkaya’da 8 yakınını kaybeden avukattan Turizm Bakanı Ersoy’a sert sözler Kartalkaya'da 8 yakınını kaybeden avukattan Turizm Bakanı Ersoy'a sert sözler
Tedesco’dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama Tedesco'dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama
Kar yağdı ama rahatlatmadı Uzman isimden İstanbul için korkutan tablo Kar yağdı ama rahatlatmadı! Uzman isimden İstanbul için korkutan tablo
Genç kızların erkek kavgası: 60’tan fazla tokat yedi Genç kızların erkek kavgası: 60'tan fazla tokat yedi

12:03
Özlem Zengin’in emekli maaşlarıyla ilgili sözleri gündem oldu
Özlem Zengin'in emekli maaşlarıyla ilgili sözleri gündem oldu
12:03
Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi verdi: Şansı kalmadı
Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi verdi: Şansı kalmadı
11:23
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
11:07
Bilal Erdoğan’a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
10:27
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore’den gelen görüntüye bakın
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın
10:26
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 12:43:13. #7.11#
SON DAKİKA: Esnaf, Yeni Vergi Sistemiyle Zor Durumda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.