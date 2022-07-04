Espiye Belediyesi çevre temizlik çalışmalarını sürdürüyor

Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, daha temiz ve yaşanabilir bir Espiye için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Karadere, gazetecilere, kentin sahil kesimi ile mezarlıklarda rutin çevre temizlik çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Belediye temizlik işleri ekipleri tarafından ilçedeki 8 mahalle mezarlığında yabani otlara karşı temizlik ve çevre düzenlemesi çalışması yapıldığını ifade eden Karadere, Kurban Bayramı'nda vatandaşların daha iyi ortamda mezarlık ziyaretlerini gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Karadere, yine sahil kesimde çöp temizliği yapıldığını aktararak, "Daha temiz ve yaşanabilir bir Espiye için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Espiye halkından da çevrenin korunması noktasında destek bekliyoruz." dedi.

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