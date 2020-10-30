ETB ile Van Ticaret Borsası arasında Kardeş Borsa Protokolü imzalandı - Son Dakika

ETB ile Van Ticaret Borsası arasında Kardeş Borsa Protokolü imzalandı

30.10.2020 13:20
ETB ile Van Ticaret Borsası arasında Kardeş Borsa Protokolü imzalandı, System.String[]

Erzurum Ticaret Borsası ile Van Ticaret Borsası, karşılıklı bilgi ve tecrübe alışverişini arttırmak, borsaların gelişimine katkı sağlayacak ortak projeler yürütmek ve hizmet kalitesini arttırmak amacıyla birlik ve beraberlik adına "Kardeş Borsa" olarak çalışmalara başladı.

Erzurum Ticaret Borsası ile Van Ticaret Borsası, karşılıklı bilgi ve tecrübe alışverişini arttırmak, borsaların gelişimine katkı sağlayacak ortak projeler yürütmek ve hizmet kalitesini arttırmak amacıyla birlik ve beraberlik adına "Kardeş Borsa" olarak çalışmalara başladı. İki borsa yöneticileri arasında Kardeş Borsa Protokolü imzalandı.

İmza törenine Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ile Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naif Süer katıldılar. Borsalar arasında imzalanan protokole göre, hizmet kalitesini daha da arttırmak için kurumlar arasında işbirliği geliştirilecek, ortak projeler hayata geçirilecek. TOBB Akreditasyon sistemi çerçevesinde bilgi alış verişi yapılacak.

İşbirliği imza töreninde konuşan, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Van Ticaret Borsası ile olan ilişkilerin ve işbirliğinin geçmişinin bulunduğunu hatırlatarak, imzalanan protokol ile daha kapsamlı projelere imza atacaklarını söyledi.

Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naif Süer ise borsa olarak en fazla Erzurum Borsa ile işbirliği ve istişarelerde bulunduklarına dikkat çekerek, işbirliği protokolünü her açıdan çok önemli bulduklarını ifade etti.

Daha sonra Yönetim Kurulu Başkanları tarafından işbirliği protokolü imzalandı ve karşılıklı hediyeler verildi. - ERZURUM

ETB ile Van Ticaret Borsası arasında Kardeş Borsa Protokolü imzalandı

Ticaret, Erzurum, Borsa, Van, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam ETB ile Van Ticaret Borsası arasında Kardeş Borsa Protokolü imzalandı - Son Dakika

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