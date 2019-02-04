EÜ'de 4 Şubat Dünya Kanser Günü Bilgilendirme Etkinliği

Kurumsal İletişim Müdürlüğü koordinatörlüğünde düzenlenen etkinlikte vatandaşlara kanser konusunda uyarıcı bilgiler içeren broşürler dağıtıldı.

EÜ Tıp Fakültesi öğrencilerinin görev aldığı etkinlikte, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Özsaran da bir konuşma yaparak 4 Şubat'ın anlamına değindi.

Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü'nün(UICC) 2005 yılından beri 4 Şubat Dünya Kanser Gününde uluslararası etkinliklerle kanser farkındalığı konusunda çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Prof. Dr. Özsaran, ''Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü'nünyeni üç yıllık kampanyasının 2019 için sloganı 'Kararlıyım ve Yapacağım' olarak belirlendi. Biz de hastanemizde düzenlediğimiz bilgilendirme etkinliği ile tüm dünyada düzenlenen kampanyalara katkı sunmak istedik. Tabi bu çabayı tek bir güne sığdırmış değiliz. Etkinliklerimizi tüm yıla yayıyoruz, dönem dönem söyleşi ve diğer bilgilendirici aktivitelerle halkımızı bu konuda uyarmaya devam ediyoruz'' dedi.

Kanserin dünyada her yıl milyonlarca kişinin ölümüne neden olmakla birlikte pek çok çeşidinin önlenebilir olduğunu belirten Prof. Dr. Özsaran, '' Ülkemizdeki son resmi rakamlar değerlendirildiğinde bir yıl içerisinde; yaklaşık 100 bine yakın erkeğin, 67 bin civarında kadının kanser teşhisi aldığı tahmin ediliyor. Erkeklerde akciğer, kadınlarda ise meme kanseri ilk sırada. Bu teşhislerin sayısını azaltmak için alkol ve sigaradan uzak durulması, kötü beslenme alışkanlıklarının terkedilmesi başta olmak üzere bazı kurallara uyulması gerekiyor. Kısaca yaşam şeklinde bazı değişikliklere gitmek ve böylelikle kansere uygun zemini oluşturmamak gerekiyor. Bu durumun yanı sıra ailesinde kanser öyküsü olan kişilerin belirli aralıklarla tarama yaptırması da önem taşıyor. Çünkü hepimizin de bildiği gibi erkan tanı hayat kurtarır'' diye konuştu.

Prof. Dr. Özsaran'ın meme kanseri, rahim ağzı kanseri, kolorektal kanserler konusunda da uyarılarda bulunduğu etkinliğe; EÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Rüçhan Sertöz, Prof. Dr. Sibel Göksel, akademisyenler ve tıp fakültesi öğrencileri destek verdi.