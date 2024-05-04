Alanya'da Öğrenci Servisine Saldıran Şüpheliler Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Alanya'da Öğrenci Servisine Saldıran Şüpheliler Serbest Bırakıldı

Alanya\'da Öğrenci Servisine Saldıran Şüpheliler Serbest Bırakıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeki bir öğrenci servisine saldıran sürücü ve babası, yurt dışına çıkma yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda servis aracının camları sopa ile parçalandı.

04.05.2024 16:41  Güncelleme: 16:43
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Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halinde içinde öğrencilerin bulunduğu servisinin şoförü ile tartışıp kırmızı ışıkta sopa ile aracın camlarını parçalayan sürücü ve babası yurt dışına çıkma yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Alanya Mersin D-400 karayolu Dinek Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halindeyken 07 C 32301 plakalı servis şoförü H.Ş. ile 48 YN 617 plakalı aracın sürücüsü F.S. arasında tartışma çıktı. Araçların kırmızı ışıkta durduğu anda aracından inen sürücü, eline aldığı sopayla servis aracının ön camına defalarca vurdu. Çevredeki diğer vatandaşlar kavgayı ayırırken, eli sopalı saldırgan aracına binip bölgeden uzaklaştı. Araç plakası ve güvenlik kameralarından yola çıkan polis, aracıyla uzaklaşan sürücü F.S ile olay anında yanında olduğu belirlenen babası M.S.'yi kısa süre içinde yakaladı. Sopayla saldırı sonrasında servis aracının ön camında hasar olduğu görüldü.

Polis tarafından yakalanan M.S. ve F.S bu sabah saatlerinde Alanya Adliyesi'nde sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece yurt dışına çıkma yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da Öğrenci Servisine Saldıran Şüpheliler Serbest Bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da Öğrenci Servisine Saldıran Şüpheliler Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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