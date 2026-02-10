EUA Yıllık Konferansı İstanbul'da - Son Dakika
EUA Yıllık Konferansı İstanbul'da

10.02.2026 11:59
Yeditepe Üniversitesi, 16-17 Nisan'da Avrupa üniversiteleri için önemli bir konferansa ev sahipliği yapacak.

Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Yıllık Konferansı, Yeditepe Üniversitesi ev sahipliğinde 16-17 Nisan'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın dört bir yanından üniversite yöneticilerinin katılacağı konferans, Avrupa yükseköğretiminin önemli platformlarından biri olarak kabul ediliyor. Toplantıda, üniversitelerin yanı sıra eğitim politikaları, gençlerin geleceği ve ülkelerin rekabet gücünü yakından ilgilendiren başlıklar ele alınacak.

Avrupa üniversitelerini temsil eden EUA'nın her yıl düzenlediği konferans, rektörleri, üniversite yöneticilerini, politika yapıcıları ve uzmanları bir araya getiriyor.

Yeditepe Üniversitesi ev sahipliğinde 16-17 Nisan arasında gerçekleştirilecek toplantıda, Avrupa üniversitelerinin gelecek yıllarda nasıl bir yol haritası izleyeceği, hangi alanlarda birlikte hareket edeceği ve değişen dünya koşullarına nasıl uyum sağlayacağı değerlendirilecek.

Bu yıl ana teması "Değişen Bağlamlarda Üniversiteler Arası İş Birliği" olarak belirlenen ve iki gün sürecek konferansta, üniversitelerin birbirleriyle, kamu kurumlarıyla ve özel sektörle nasıl daha güçlü işbirlikleri kurabileceği de ele alınacak.

Eğitim programlarının geleceği, araştırma ve inovasyon alanında ortak projeler, üniversite–sanayi işbirlikleri ve gençlerin değişen beklentileri toplantının öne çıkan başlıkları arasında yer alacak.

Dijitalleşmenin eğitim ve araştırma üzerindeki etkileri ile üniversitelerin bu sürece nasıl uyum sağlayacağı da konferansta kapsamlı biçimde tartışılacak.

Toplantının, Türkiye'nin yükseköğretim alanındaki uluslararası görünürlüğüne katkı sağlaması bekleniyor

Konferansta ayrıca, Avrupa Birliği'nin yükseköğretime yönelik yeni fon ve destek programları, akademik özgürlük, toplumsal güven ve üniversitelerin demokrasiyle ilişkisi gibi konular da ele alınacak.

Sürdürülebilirlik, iklim krizi ve toplumsal dönüşüm gibi küresel meselelerde üniversitelerin nasıl bir rol üstlenmesi gerektiği de gündemin önemli başlıkları arasında bulunuyor.

Her yıl farklı bir Avrupa ülkesinde düzenlenen EUA Yıllık Konferansı, yükseköğretimde alınan kararların şekillendiği önemli platformlardan biri olarak kabul ediliyor.

İstanbul'da yapılacak toplantının, Türkiye'nin yükseköğretim alanındaki uluslararası görünürlüğüne katkı sağlaması ve üniversiteler arası yeni işbirliklerinin önünü açması bekleniyor.

Konferans, Avrupa üniversitelerinin geleceğine dair tartışmaların İstanbul'dan dünyaya taşınacağı önemli bir buluşma olacak.

Toplantı boyunca yapılacak görüşmelerin, hem Avrupa hem de Türkiye yükseköğretim sistemi açısından yol gösterici olması hedefleniyor.

Kaynak: AA

