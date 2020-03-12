Euroleague'de tüm maçlar askıya alındı

Euroleague yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle Turkish Airlines Euroleague ve 7Days Eurocup'ta oynanması planlanan karşılaşmaların yeni bir karara kadar durdurulduğunu açıkladı.

FIBA'nın ardından Euroleague yönetimi de koronavirüs nedeniyle basketbol organizasyonlarını durdurma kararı aldı. Euroleague resmi internet sitesinden yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi: "Euroleague yönetimi, COVID-19 salgını ile ilgili son gelişmeleri, turnuvalarda mücadele eden takımlar için artan riskleri, Avrupa'daki hareket kısıtlamasını ve seyahat edememe durumunu yakından takip ediyor. Bu sebeplerden dolayı, organizasyonun düzenliliğini korumak imkansız hale geldi. Katılımcıların ve taraftarların güvenliğini korumak için Euroleague yönetimi, kulüplerle anlaşarak Turkish Airlines Euroleague, 7Days Eurocup ve Adidas Next Generation Turnuvası'nda oynanması planlanan karşılaşmaları yeni bir açıklamaya kadar durdurma kararı aldı."