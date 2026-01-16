Evde Bakım Yardımında Yeni Şartlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Evde Bakım Yardımında Yeni Şartlar

16.01.2026 01:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Engellilerin evde bakım yardımı alabilmesi için heyet raporu zorunlu hale getirildi.

(ANKARA) – Evde bakım yardımından yararlanabilmek için, engelli bireyin günlük yaşamını başkasının yardımı ve bakımı olmadan sürdüremeyeceğinin heyet tarafından bakım raporuyla tespit edilmesi zorunlu hale getirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Evde Bakım Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, evde bakım yardımından yararlanma şartları ile başvuru, değerlendirme ve denetim süreçlerinde kapsamlı değişiklikler yapıldı.

Heyet raporu şartı

Yeni düzenlemeye göre, evde bakım yardımından yararlanmak için sağlık raporuna ek olarak, engelli bireyin günlük hayatın olağan ve tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getiremediğinin heyet tarafından düzenlenecek bakım raporuyla tespit edilmesi gerekecek.

Gelir hesabında yeni kriterler

Hane gelirinin hesaplanmasına ilişkin esaslar da yeniden düzenlendi. Hanede bulunan binek araçlar için kasko veya rayiç bedeller esas alınarak gelir hesabı yapılacak. Öğrenim kredisi, doğum yardımı ve mesleki eğitim kapsamında ödenen staj ücretleri ise hane gelirine dahil edilmeyecek.

Kontrol ve rehberlik incelemesi sonucunda, engelli bireyin günlük yaşamını büyük ölçüde kendi başına sürdürebildiğinin tespit edilmesi halinde, evde bakım yardımı heyet kararıyla sonlandırılacak. Ayrıca, evde bakım yardımından yararlanan engelli bireyin başka bir engelli bireyin bakımını üstlenemeyeceği hüküm altına alındı.

Nakil işlemlerinin 90 gün içinde tamamlanmaması durumunda yardım sonlandırılacak

Adres değişikliği halinde nakil işlemlerinin 90 gün içinde tamamlanmaması durumunda yardım sonlandırılacak. Yardımın kontrol ve rehberlik raporu sonucunda kesilmesine ilişkin kararlara, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde itiraz edilebilecek; ikinci heyetin vereceği karar nihai olacak.

Yersiz ödemeler faiziyle geri alınacak

Bildirim yükümlülüğüne uyulmuş olsa dahi, yapılan yersiz ödemelerin yasal faiziyle birlikte genel hükümlere göre tahsil edileceği düzenlendi.

Yönetmelik 16 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girdi; hükümlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı birlikte yürütecek.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evde Bakım Yardımında Yeni Şartlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı!
Galatasaray’ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu
Hollanda’nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı
İsrail, İran devlet bankası Bank Melli’yi “terör örgütü“ listesine aldı İsrail, İran devlet bankası Bank Melli'yi "terör örgütü" listesine aldı
Adana’da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı

22:58
Kuyumcudan 3 milyon liralık altın çalıp kaçtı
Kuyumcudan 3 milyon liralık altın çalıp kaçtı
22:52
Sergen Yalçın’dan taraftarlara transfer müjdesi
Sergen Yalçın'dan taraftarlara transfer müjdesi
22:39
Şanlıurfa’da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye’de bulundu
Şanlıurfa'da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye'de bulundu
22:21
Beşiktaş 3 golle kupada 2’de 2 yaptı
Beşiktaş 3 golle kupada 2'de 2 yaptı
21:44
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu
21:21
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 02:08:33. #7.11#
SON DAKİKA: Evde Bakım Yardımında Yeni Şartlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.