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EVDE ÇIKAN YANGINDA 2 KARDEŞ ÖLDÜ - Son Dakika

EVDE ÇIKAN YANGINDA 2 KARDEŞ ÖLDÜ

04.02.2022 16:39

YEĞENİNİ KURTARDI, KENDİ ÇOCUKLARINA ULAŞAMADIOrdu'nun Korgan ilçesine bağlı Tepealan Mahallesi'nde ahşap evde çıkan yangında 8 aylık Yaman ve Eymen Alantepe (4) kardeşler yaşamını yitirdi.

YEĞENİNİ KURTARDI, KENDİ ÇOCUKLARINA ULAŞAMADI

Ordu'nun Korgan ilçesine bağlı Tepealan Mahallesi'nde ahşap evde çıkan yangında 8 aylık Yaman ve Eymen Alantepe (4) kardeşler yaşamını yitirdi. Yangın sırasında evde bulunan baba Selami Alantepe'nin yeğenini son anda kurtardığı, kendi çocuklarını kurtarmaya çalışırken de patlama yaşanması üzerine eve giremediği öğrenildi.

'HİÇBİR ŞEY YAPAMADIK'

Ölen çocukların amcası Turan Alantepe, kardeşinin eşinin hastaneye gittiğini ve kendi kızını çocuklarla ilgilenmesi için ağabeyinin evine gönderdiğini söyledi. Bu sırada yangın haberi geldiğini belirten Alantepe, 'Yengemin hastanede kontrolü vardı. Bu nedenle hastaneye gitti. Kendi kızımı da çocuklarla ilgilenmesi için ağabeyimin evine göndermiştim. Sabah kahvaltısı yaparken evde yangın çıkmış. Kızım dedesinin evine giderek evin yandığını söylemiş. Sonra kızım bizim yanımıza geldi ve evin yandığını söyledi. Ben de hemen haberi alınca buraya geldim. Bir baktık alev ortalığı sarmış. Bu nedenle hiçbir şey yapamadık. Acımız büyük. İki evladımız yandı' dedi.

'AĞABEYİM KIZIMI KURTARMIŞ'

Alantepe, kızının yangından son anda kurtulduğunu da ifade ederek, 'Kızım yangın sırasında evdeymiş. Ağabeyim kızımı yanmaktan son anda kurtarmış. Kızımın montunun bir tarafı yanmıştı. Ufak çocuğun beşiğini alırken patlama olmuş. Bu nedenle ağabeyim kendi çocuklarını kurtaramamış' diye konuştu.

'SOBADAN ÇIKTIĞINA YÖNELİK BİLGİMİZ VAR'

Mahalle Muhtarı Mevlüt Bozkurt ise, 'Yangın saat 09.30 sıralarında çıkmış. Saat 10 gibi beni aradı baba. Çocuklarının yandığını söyledi. Ben koşa koşa geldim buraya. Yanmıştı. Aslında burası kulübe. Olay yerindeki incelemeler devam ediyor ama şu anda sobadan çıktığına yönelik bilgimiz var' dedi.

EVDE ÇIKAN YANGINDA 2 KARDEŞ ÖLDÜ
EVDE ÇIKAN YANGINDA 2 KARDEŞ ÖLDÜ
EVDE ÇIKAN YANGINDA 2 KARDEŞ ÖLDÜ
EVDE ÇIKAN YANGINDA 2 KARDEŞ ÖLDÜ
EVDE ÇIKAN YANGINDA 2 KARDEŞ ÖLDÜ
EVDE ÇIKAN YANGINDA 2 KARDEŞ ÖLDÜ
EVDE ÇIKAN YANGINDA 2 KARDEŞ ÖLDÜ
EVDE ÇIKAN YANGINDA 2 KARDEŞ ÖLDÜ
EVDE ÇIKAN YANGINDA 2 KARDEŞ ÖLDÜ
EVDE ÇIKAN YANGINDA 2 KARDEŞ ÖLDÜ

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Tepealan, Korgan, Yangın, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EVDE ÇIKAN YANGINDA 2 KARDEŞ ÖLDÜ - Son Dakika


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