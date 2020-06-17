Everton'lı Cenk Tosun'dan Liverpool'a gözdağı: Derbiyi kazanacağız

Sezon içerisinde Crystal Palace'a kiralanadıktan sonra yaşadığı sakatlık sebebiyle tekrardan Everton'a geri dönen milli futbolcu Cenk Tosun, S Sport'a açıklamlarda bulundu.

Hafta sonunda oynanacak olan derbi hakkında fikirlerini söyleyen Cenk Tosun, "Merseyside derbisi çok farklı havası olan bir derbi. Bütün şehirde, bütün sokaklarda her taraf kırmızı mavi oluyor. Ama maç sonrası taraftar arasında bir gerilim, herhangi bir olay olmuyor. Derbinin havası çok güzel. Taraftarsız olacağı için bu sefer farklı olacak. Liverpool'u farklı olarak görmüyoruz, her maç gibi bu maça da 3 puan için çıkacağız. Eğer bugün Arsenal, Manchester City'i yenerse; Liverpool'u kendi sahamızda şampiyon yapmamak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

"KAZANACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Oynanacak derbiyle ilgili skor tahmini milli futbolcu, "Eminim ki, sakatlık sonrası %100'ümle geri dönersem Ancelotti'nin yönettiği Everton takımında forma şansı bulacağım. Calvert-Lewin ile beraber çift forvet neden olmasın? Derbiyi 2-1 kazanacağımızı düşünüyorum" diyerek sözlerini sonlandırdı.