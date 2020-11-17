Evini kenevir tarlasına çevirmiş - Son Dakika

Tekirdağ'da kenevir tarlasına dönüştürülen dubleks daireye baskın düzenlendi. Yapılan operasyonda 83 kök Hint keneviri ile uyuşturucu madde yetiştirmede kullanılan özel düzenek ve aparatlar ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekiplerince Çerkezköy İstasyon Mahallesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen bir şahsın ikametinde arama yapıldı.

Yapılan arama neticesinde saksı ve poşetlerde yetiştirilmiş halde 83 kök Hint keneviri, uyuşturucu madde yetiştirilmesi için kullanılan 13 adet floresan, 2 adet koku giderici hava filtresi, 6 adet boş saksı, 10 adet çeşitli markalarda sıvı gübre, 2 adet bitki dopingi, 4 adet havalandırma motoru, 2 adet dijital ısı ve nemölçer, 12 adet çeşitli markalarda elektrik balansı, 11 adet alüminyum folyodan yapılı ısı ve ışık tesisatı, 1 adet elektrik dağıtıcı, 2 adet alüminyum havalandırma borusu, 2 adet vantilatör, kurutulmaya bırakılmış bir miktar kenevir maddesi ile leğen içerisinde öğütülmüş şekilde yaklaşık 200 gram toz esrar maddesi ile kilitli küçük poşetler içerisinde toz esrar maddesi, bir fişek eroin maddesi ile uyuşturucu fişeklemede kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Konuyla ilgili olarak M.E. ve Z.S. isimli şahısları gözaltına alan polis ekipleri, A.S. adlı şüphelinin yakalanması için de çalışma başlattı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ