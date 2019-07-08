Evkur Yeni Malatyaspor'da yeni sezon kombineleri satışa sunuldu
21 dakika önce
Evkur Yeni Malatyaspor'da yeni sezon kombine kartları satışa sunuldu.
Evkur Yeni Malatyaspor
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:15 Kaynak: İHA
'da yeni sezon kombine kartları satışa sunuldu. Kombinelere satışa sunulduğu andan itibaren sarı kırmızılı taraftarlar büyük ilgi gösterdi. 25 Temmuz Perşembe günü Malatya'da UEFA Avrupa
Kupası öne eleme maçı oynamaya hazırlanan sarı kırmızılı kulüp, Avrupa maçında da geçerli olacak yeni sezon kombinelerinin satışına bugün başladı. Kombine satışlarının başlamasının ardından Possolig gişeleri önünde uzun kuyruklar oluştu. Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından kombinelerin satışa sunulmasıyla ilgili yapılan açıklamada, "2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu Yeni Malatya Stadyumu'nda geçerli olacak kombineler genel satışa açılmıştır. 8 Temmuz Pazartesi günü saat 11: 00 itibari ile genel satışa açılan kombine fiyatına, UEFA ön eleme ve Türkiye Kupası
iç saha maçları dahildir" ifadelerine yer verildi.
(Mehmet Türel/İHA)
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