Sosyal medyada paylaşılan bir ekran görüntüsü kısa sürede gündem oldu. İddiaya göre evlenmeye hazırlanan bir erkek, sosyal medya platformunda yaptığı yorumda "Düğünüm yarın, maalesef hala eski sevgilimi seviyorum" ifadelerini kullandı.
Paylaşımın kısa sürede yayılması üzerine durum gelin adayının da dikkatini çekti. Yorumu gören kadın, düğüne saatler kala evlilik kararından vazgeçti.
Kadın, kendisini etiketleyen kullanıcılara yaptığı açıklamada, "Beni etiketlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdiden teşekkürler. Şunu baştan söyleyeyim, ortada bir düğün olmadı; diğer eski sevgilisinin peşine düşebilir." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Yaşam › Evleneceği adamın sosyal medyada yaptığı yorumu okuyunca düğünü iptal etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?