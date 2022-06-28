Evlerini sel sularına kaptıran aile yaşananları anlattı - Son Dakika
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Evlerini sel sularına kaptıran aile yaşananları anlattı

28.06.2022 18:19

Evlerini sel sularına kaptıran aile yaşananları anlattı Ormanda çalışıp biriktirdiği parayla yaptırdığı ev, taşkın sonrası yerle bir oldu Yıkılan binanın sahibi Muhammet Onat: "Elbise bile almadık, üzerimizdeki kıyafetlerle çıktık evden" "Nerede kalacağımızı biz de bilmiyoruz" Karabük'ün...

Evlerini sel sularına kaptıran aile yaşananları anlattı

Ormanda çalışıp biriktirdiği parayla yaptırdığı ev, taşkın sonrası yerle bir oldu

Yıkılan binanın sahibi Muhammet Onat: "Elbise bile almadık, üzerimizdeki kıyafetlerle çıktık evden"

"Nerede kalacağımızı biz de bilmiyoruz"

KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesinde bulunan bir köyde sağanağın nehri taşırması neticesinde 4 katlı bir bina yıkılırken bitişiğindeki bina ise zeminin kaymasıyla yan yattı. Yıkılan binada yaşayan vatandaşlar yaşlı gözlerle yaşadıkları dehşeti anlattı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde bulunan Tır Köyü'nde 4 katlı bir apartman yıkıldı. Edinilen bilgiye göre, etkisini sürdüren ve nehrin taşmasına sebep olan sağanaktan dolayı ev yıkıldı. 4 katlı apartmanın 2 katı nehrin içine göçtü. Apartman sakinleri yıkılma öncesinde evi tahliye etti. Üzerlerindeki kıyafetleri bile değiştirmeden sokağa atılan vatandaşlar, çaresiz bakışlarla evin yıkılışını seyretmek zorunda kaldı. Apartmanı ormanda çalışıp biriktirdiği parayla yaptırdığını söyleyen Muhammet Onat ve eşi Sevgi Onat, o anları anlattı. Evlerini kaybeden çift, kalacak bir yer bulmak için arayışa geçti. Öte yandan yıkılan apartmanın bitişiğinde bulunan bina, taşkın neticesinde zeminin kaymasından dolayı yan yattı. Binanın yıkılma riski olduğu öğrenilirken zarar gören evlerin yakınlarına vatandaşlar hiçbir şekilde yaklaştırılmıyor.

"Ormanda çalıştığım parayla bu binayı yaptım"

Yıkılan evin sahibi Muhammet Onat, "Ormanda çalıştığım parayla, çoluğumun, çocuğumun rızkını keserek bu binayı yaptım. Yıkılmadan önce ben bazı şeyleri almak için girdim ama maalesef hiçbir şey alamadım. Ekipler gelip ismimizi aldılar. Elbise bile almadık, üzerimizdeki kıyafetlerle çıktık evden. Nerede kalacağımızı biz de bilmiyoruz. Dün akşam amcamın oğlunun evinde kalmıştık. Ev, 4 katlıydı. Şu an 2 kat gömülü vaziyette" diye konuştu.

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Karabük Yenice'de İncedere Çayının Debisi Yükseldi, Vatandaşlar Tahliye Edildi Karabük Yenice'de İncedere Çayının Debisi Yükseldi, Vatandaşlar Tahliye Edildi Son dakika haberleri | Sel sularında hasar gören evler yan yattı Son dakika haberleri | Sel sularında hasar gören evler yan yattı
Kaynak: İHA

Karabük, Yenice, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evlerini sel sularına kaptıran aile yaşananları anlattı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Evlerini sel sularına kaptıran aile yaşananları anlattı - Son Dakika
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