'Evliyken aldatıldım' Eski eşinden Yonca Cevher'e 100 bin TL'lik dava! - Son Dakika
Son Dakika Magazin 'Evliyken aldatıldım' Eski eşinden Yonca Cevher'e 100 bin TL'lik dava! - Son Dakika Magazin

'Evliyken aldatıldım' Eski eşinden Yonca Cevher'e 100 bin TL'lik dava!

6 saat önce

Sahne tasarımcısı Tevfik Ali Yenel, eski eşi oyuncu Yonca Cevher Şahinbaş'a evli oldukları dönemde kendisini oyuncu Koray Şahinbaş ile aldattığını iddia ederek, 100 bin TL manevi tazminat davası açtı.

'Evliyken aldatıldım' Eski eşinden Yonca Cevher'e 100 bin TL'lik dava!, System.String[]

Sahne tasarımcısı Tevfik Ali Yenel, eski eşi oyuncu Yonca Cevher Şahinbaş'a evli oldukları dönemde kendisini oyuncu Koray Şahinbaş ile aldattığını iddia ederek, 100 bin TL manevi tazminat davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi'ne dava açan Tevfik Ali Yenel "Yonca Şahinbaş'ın sorumsuz tavırları nedeniyle aldatıldığım hususunda şüpheye kapılmıştım. Yonca Şahinbaş, evlilik birliği devam ederken Koray Şahinbaş ile beraber yaşamıştır. Evliliğimiz devam ederken Koray Şahinbaş ile 3 yıl beraber olduğunu açıklaması ihaneti ortaya çıkarmıştır. Kişilik haklarım saldırıya uğramıştır" diyerek 100 bin liralık manevi tazminat istedi


REDDİNİ İSTİYOR


Davanın reddini isteyen oyuncu, iddiaların gerçek dışı olduğunu ve Yenel'in kendisini toplum önünde küçük düşürmeye çalıştığını belirtti. (Akşam)

İstanbul Aile Mahkemesi, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 06:28 
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