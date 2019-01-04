Son Dakika Haberleri: Evrim'den Haber Yok: Babası Serbest Bırakıldı

Evrim'den Haber Yok: Babası Serbest Bırakıldı

18 dakika önce

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan 3.5 yaşındaki Evrim'in tutuklu bulunan babası Burhan Atış, Zile Ağır Ceza Mahkemesinin aldığı kararla serbest bırakıldı.

Evrim'den Haber Yok: Babası Serbest Bırakıldı, System.String[]
Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan 3.5 yaşındaki Evrim'in tutuklu bulunan babası Burhan Atış, Zile Ağır Ceza Mahkemesinin aldığı kararla serbest bırakıldı. Tokat'ın Turhal ilçesi Yenisu Yaylası'nda 10 Temmuz günü kaybolan 3.5 yaşındaki Evrim Atış'ın annesi Dilet Atış ve babası Burhan Atış, kızlarının kaybolmasıyle ilgili verdikleri şüpheli ifadeler üzerine 24 Temmuz tarihinde tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Trabzon cezaevinde tutuklu bulunan baba Burhan Atış için Zile Ağır Ceza Mahkemesi akşam saatlerinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Zile Cezaevinde 109 gün tutuklu kalan anne Dilek Atış, 8 Kasım 2018 tarihinde serbest bırakılmıştı.10 Temmuz 2018 tarihinde Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu Köyü yaylasında kaybolan 3.5 yaşındaki Evrim'den bugüne kadar yapılan arama çalışmalarında bir sonuç alınmadı.

(Nurhan İçmez/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:51 Kaynak: İHA

Zile, Turhal, Tokat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'yi Sarsan Minik Evrim Davasında Tutuklu Bulunan Baba Serbest Bırakıldı Çin, 'Tüm Bombaların Anası' Olarak Bilinen Bombanın Deneme Görüntülerini Paylaştı

Ankara'da 2'si Polis, 5 Kişinin Yaralandığı Doğal Gaz Patlaması Sonrası Olay Yerinden İlk Görüntüler Geldi Gökçek, AK Parti'nin Görevden Aldığı İl Başkanını Topa Tuttu: İçimizde Gafiller Olabilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 23:09:53. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evrim'den Haber Yok: Babası Serbest Bırakıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]