Evrim'den Haber Yok: Babası Serbest Bırakıldı
18 dakika önce
Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan 3.5 yaşındaki Evrim'in tutuklu bulunan babası Burhan Atış, Zile Ağır Ceza Mahkemesinin aldığı kararla serbest bırakıldı.
Tokat
'ın Turhal
ilçesinde kaybolan 3.5 yaşındaki Evrim'in tutuklu bulunan babası Burhan Atış, Zile
Ağır Ceza Mahkemesinin aldığı kararla serbest bırakıldı. Tokat'ın Turhal ilçesi Yenisu
Yaylası'nda 10 Temmuz günü kaybolan 3.5 yaşındaki Evrim Atış'ın annesi Dilet Atış ve babası Burhan Atış, kızlarının kaybolmasıyle ilgili verdikleri şüpheli ifadeler üzerine 24 Temmuz tarihinde tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Trabzon
cezaevinde tutuklu bulunan baba Burhan Atış için Zile Ağır Ceza Mahkemesi akşam saatlerinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Zile Cezaevinde 109 gün tutuklu kalan anne Dilek Atış, 8 Kasım 2018 tarihinde serbest bırakılmıştı.10 Temmuz 2018 tarihinde Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu Köyü yaylasında kaybolan 3.5 yaşındaki Evrim'den bugüne kadar yapılan arama çalışmalarında bir sonuç alınmadı.
(Nurhan İçmez/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:51 Kaynak: İHA
Türkiye'yi Sarsan Minik Evrim Davasında Tutuklu Bulunan Baba Serbest Bırakıldı
Çin, 'Tüm Bombaların Anası' Olarak Bilinen Bombanın Deneme Görüntülerini Paylaştı
Ankara'da 2'si Polis, 5 Kişinin Yaralandığı Doğal Gaz Patlaması Sonrası Olay Yerinden İlk Görüntüler Geldi
Gökçek, AK Parti'nin Görevden Aldığı İl Başkanını Topa Tuttu: İçimizde Gafiller Olabilir