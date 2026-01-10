EYOF Sosyal Tesisleri Açıldı - Son Dakika
EYOF Sosyal Tesisleri Açıldı

10.01.2026 17:35
Trabzon'da yenilenen EYOF Sosyal Tesisleri, modern sosyal yaşam alanı sunuyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin yenilenen EYOF Sosyal Tesisleri hizmete açıldı.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, törende yaptığı konuşmada, 22 yıldır vatandaşın emrinde birlik ve beraberlik içinde, şehirlerin yaşam kalitesini yükseltmek için güzel işler yaptıklarını söyledi.

EYOF Sosyal Tesisleri'nde Trabzon'un gastronomisi ve yemek kültürü hakkında güzel örnekler sunulacağını belirten Karaismailoğlu, "Gastronomi tarafında çok güzel bir zenginliğimiz var. Bunu Trabzonlu işletmeciler ve ustalarla birlikte yapıp bütün dünyaya birlikte göstereceğiz." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de sosyal belediyeciliğe önem verdiklerinin altını çizerek, yenilenen tesisin vatandaşlara nitelikli, modern ve çevreye duyarlı bir sosyal yaşam alanı sunduğunu ifade etti.

Tesisin hem fiziki hem de sosyal anlamda Trabzon'a değer kattığını vurgulayan Genç, "Trabzon'umuzda güzel mekanlarımızdan bir tanesini daha yenileyerek bugün hemşehrilerimizin hizmetine alıyoruz." diye konuştu.

Genç, Büyükşehir Belediyesi olarak yalnızca alt ve üstyapı yatırımlarına değil, sosyal yaşamı güçlendiren projelere de büyük önem verdiklerini kaydetti.

Açılışa, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

