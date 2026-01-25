Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı konuk edecek

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.
Ligde 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan eflatun-sarılı takım, 14 puanla 17. sırada bulunuyor. Eyüpspor, ligde oynadığı son 3 maçta sadece 1 puan alabildi.
Geride kalan haftalarda 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş ise 32 puan topladı ve haftaya 5. basamakta girdi.
Eyüpspor'da sakatlığı bulunan Luccas Claro, karşılaşmada forma giyemeyecek.
