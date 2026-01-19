Eyüpspor Teknik Direktörü Gerin: 'Puan kaybetmek üzücü' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Eyüpspor Teknik Direktörü Gerin: 'Puan kaybetmek üzücü'

19.01.2026 21:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpspor'un teknik direktörü Atila Gerin, Konyaspor'la 1-1 berabere kalmanın üzüntüsünü yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan ikas Eyüpspor'un teknik direktörü Atila Gerin, mücadelelerini 3 puanla taçlandıramadıkları için üzgün olduğunu söyledi.

Gerin, karşılaşmanın oynandığı Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçtan önce kendilerine 1 puanın yeterli olup olmayacağının sorulması halinde bunu memnuniyetle kabul edeceklerini belirten Gerin, "Böylesine zor bir süreçten geçerken Konyaspor gibi güçlü bir deplasmanda puan almak zaten zordu. Buna rağmen maçı son ana kadar taşıdık ve 2 puanı son saniyelerde kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz." dedi.

Gerin, takımın kısa sürede kurulduğuna dikkati çekerek "İlk 11'imizle birlikte 13-14 oyuncumuzu kaybettik. Bir idmanla, iki idmanla sahaya çıkan oyuncularımız vardı. Bu şartlarda oyuncularımın verdiği mücadeleyi yürekten kutluyorum. Genç bir kadroyla sahaya çıktık. Bugün 22-23 yaş ortalamasıyla oynadık. Bu mücadeleyi 3 puanla taçlandırabilseydik çocukların özgüveni açısından çok önemli olacaktı. En çok buna üzüldüm." diye konuştu.

Konyaspor'un baskılı oyununu beklediklerini dile getiren Gerin, "Öne geçtikten sonra baskı yiyeceğimizi biliyorduk. Rakibin kenar oyunları ve ortalarla etkili olacağını tahmin ediyorduk ancak 19 yaşındaki genç bir oyuncuyla sahadaydık. Tecrübe bu noktada belirleyici oldu." ifadelerini kullandı.

Gerin, morallerini bozmayarak çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Konyaspor, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eyüpspor Teknik Direktörü Gerin: 'Puan kaybetmek üzücü' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksiciden mest eden hareket Çocuğun halini görünce hiç düşünmeden harekete geçti Taksiciden mest eden hareket! Çocuğun halini görünce hiç düşünmeden harekete geçti
AB’den Grönland hamlesi Olağanüstü toplanacaklar AB'den Grönland hamlesi! Olağanüstü toplanacaklar
Ateşkes sonrası Haseke ilinden gelen katliam iddialarına soruşturma Ateşkes sonrası Haseke ilinden gelen katliam iddialarına soruşturma
11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu 11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu
Ülke felaketi yaşıyor 300 ev küle döndü, OHAL ilan edildi Ülke felaketi yaşıyor! 300 ev küle döndü, OHAL ilan edildi
2 hızlı tren raydan çıktı En az 24 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı 2 hızlı tren raydan çıktı! En az 24 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı

21:59
Dolmabahçe’de 905’te mutlu son Beşiktaş, Kayserispor’u son saniyelerde devirdi
Dolmabahçe'de 90+5'te mutlu son! Beşiktaş, Kayserispor'u son saniyelerde devirdi
21:38
YPG, Suriye’de hapishaneden DEAŞ’lı teröristleri bıraktı
YPG, Suriye'de hapishaneden DEAŞ'lı teröristleri bıraktı
21:21
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
20:47
İstanbul’un göbeğinde mide bulandıran görüntüler
İstanbul'un göbeğinde mide bulandıran görüntüler
20:32
Trump’ın Erdoğan’a teklifinden sonra Netanyahu’dan açıklama geldi
Trump'ın Erdoğan'a teklifinden sonra Netanyahu'dan açıklama geldi
19:33
Çekya Başbakanı Babis: Trump’ın Grönland argümanları yerinde
Çekya Başbakanı Babis: Trump'ın Grönland argümanları yerinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 22:59:42. #7.11#
SON DAKİKA: Eyüpspor Teknik Direktörü Gerin: 'Puan kaybetmek üzücü' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.