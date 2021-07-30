Eyyübiye'de talepler sahada dinleniyor - Son Dakika

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, rutin hale getirdiği esnaf ve vatandaş ziyaretleriyle talepleri birinci ağızdan dinlemeye devam ediyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, rutin hale getirdiği esnaf ve vatandaş ziyaretleriyle talepleri birinci ağızdan dinlemeye devam ediyor. Kuş, son olarak beraberinde meclis üyesi İbrahim Halil Beyaz'la birlikte soluğu çarşı bölgesinde alarak ilk olarak ucuzluk çarsına geçti.

Burada esnafı tek tek dolaşan ve talepleri alan Kuş, daha sonra çarşı bölgesine geçti. Burada da meclis üyesi İbrahim Halil Beyaz'la birlikte esnaf ve vatandaşları ziyaret eden ve taleplerini dinleyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, esnaf tarafından kendisine iletilen sorunların çözümü için ilgilileri talimatlar verdi. İlçe esnafıyla mesai kavramı dinlemeksizin birlikte olan Kuş, vatandaşların memnuniyetine teşekkür etti. Esnaf ve vatandaşlarla her zaman iç içe olacaklarını kaydeden Başkan Kuş, daha sonra bölgeden ayrılıp, saha ziyaretlerine Eyüpnebi Mahallesi'nde devam etti.

İlçeyi esnaf ve vatandaşlarla birlikte yönettiklerini belirten Kuş, "Esnafımız ve vatandaşlarımızla her zaman iç içe olup, taleplerini birinci ağzından dinlemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA