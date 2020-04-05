Ezine ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri anlatıldı - Son Dakika
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Ezine ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri anlatıldı

6 saat önce

Ezine İlçe Belediye Başkanı Güray Yüksel, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Ezine ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri anlatıldı, System.String[]

Ezine İlçe Belediye Başkanı Güray Yüksel, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Yüksel, düzenlediği basın toplantısında, Ezine Belediyesinin 5 mahalle ve 300 sokakta dezenfekte ve ilaçla yıkama çalışmalarını periyotlar halinde sürdürüldüğünü söyledi.

Sosyal alanlar, duraklar ve iş yerlerinin belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildiğini anlatan Yüksel, şöyle konuştu:

"Vatandaşların sağlığı için pazar yerine girişinde termal kamerayla kontroller yapılıyor. Ayrıca girişe dezenfektan ünitesi de koyduk. Yarın düzenlenecek ilçe pazarına maskesiz ve eldivensiz hiçbir vatandaşın alınmayacak. Giriş ve çıkışlar ayrı noktalardan yapılacak. Yarın vatandaşlarımıza 10 bin adet maske ve eldiveni ücretsiz olarak dağıtacağız."

Yüksel, Vefa Sosyal Destek Grubu ile birlikte bu zor süreçte ihtiyaç sahipleri ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için var gücleriyle çalıştıklarını vurguladı.

Vefa Destek Grubu tarafından 1000 erzak kolisi, 300 ekmek, 1500 peynir, 3 ton kuru gıda, 1000 zeytin paketinin 1142 vatandaşa verildiğini ifade eden Yüksel, şöyle konuştu:

"Şu an için Ezine'de koronavirüs vakası bulunmamaktadır. Sosyal izolasyonun sağlanmaması ve temasın engellenememesi durumunda koranavirüsün yayılma riskinin her geçen gün artıyor. Bu nedenden dolayı vatandaşlarımızın bu konuya hassasiyet göstermesini ve sosyal izolasyonun sağlanmasını rica ediyorum. Resmi kurumlarımızın dışında sosyal medyada dolaşan haber ve söylentilere itibar edilmemesini siz değerli hemşehrilerimden rica ediyorum. Ayrıca belediyemiz ekipleri tarafından kullanılan elbise, maske ve eldiven, koranavirüs riskini azaltmak için alınan bir önlemdir. Bu sebepten dolayı panik ortamı oluşturulmamasını rica ediyorum."

Güray Yüksel, Ezine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 01:16 Kaynak: AA

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