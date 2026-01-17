FAA'dan Uçuş Güvenliği Uyarısı - Son Dakika
FAA'dan Uçuş Güvenliği Uyarısı

17.01.2026 10:16
FAA, Pasifik Okyanusu'nda askeri eylemler ve uydu müdahalelerine karşı pilotları uyardı.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Amerikan hava yolu operatörlerini Pasifik Okyanusu'nun doğusunda, Meksika, Orta ve Güney Amerika'nın yakınında uçarken askeri eylemler ve uydu navigasyonu müdahalelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

FAA, Doğu Pasifik için NOTAM (havacılara bildiri) yayımladı.

NOTAM'da havacılar, Pasifik Okyanusu'nun doğusunda Meksika, Orta Amerika ve Güney Amerika'nın bir bölümünün yakınında uçarken dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Söz konusu bölgede askeri eylemler ve uydu navigasyonu müdahalelerinin olabileceği bildirildi.

NOTAM, 60 gün boyunca yürürlükte olacak.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler Bölgesi'ndeki ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı teknelere saldırılar düzenlemesi, petrol tankerlerine el koyması ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

Kaynak: AA

