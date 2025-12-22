Fabrikada trajik kaza: 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
Fabrikada trajik kaza: 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

22.12.2025 12:23
Karaman Organize Sanayi Bölgesi'nde bir plastik kasa fabrikasında çalışan 17 yaşındaki Afgan uyruklu Zahra Hosseını, eşarbını plastik enjeksiyon makinesine kaptırarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman'da plastik enjeksiyon makinesine eşarbını kaptıran 17 yaşındaki yabancı uyruklu kız çocuğu hayatını kaybetti.
Olay, Karaman Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir plastik kasa fabrikasında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Afganistan uyruklu 17 yaşındaki Zahra Hosseını, çalıştığı esnada bir anlık dalgınlığı sonucu eşarbını plastik enjeksiyon makinesine kaptırdı.

TALİHSİZ KIZIN BOYNU VE ÇENESİ KIRILDI

Durumu fark eden diğer çalışanlar hemen yardıma koşarken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Boynu ve çenesi kırılarak ağır yaralanan Hosseını, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • der25@M334 der25@M334:
    insan sağlığı ile koruma üzerine tedbir diye hiç önlem yoktur kesin olsa zaten o kıza cocuğa söylenirdi burda calışırken eşarbını yerine Bone takılması gerekir denirdi en azından tutuklayın iş vereni artı verin cezayı her önüne gelen önlem almadan delme takma iş yeri acmasın 1 0 Yanıtla
14:21
