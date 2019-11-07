Son Dakika Haberleri: Fadıloğlu'ndan Mevlid Kandili mesajı
Son Dakika Güncel Fadıloğlu'ndan Mevlid Kandili mesajı

Fadıloğlu'ndan Mevlid Kandili mesajı

7 saat önce

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Fadıloğlu'ndan Mevlid Kandili mesajı, System.String[]

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.


Fadıloğlu, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV) doğumu vesilesiyle kutlanan Mevlid Kandili'ne kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadığını ifade etti.


Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Mevlid Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Yüce Rabbimizin 'dosdoğru yol üzere gönderilmiş bir elçi' olarak tanıttığı, insanlığın rehberi Peygamber Efendimizin dünyaya teşrif ettiği Mevlid Kandili'ne ulaşmış olmanın huzurunu yaşıyoruz. İnsanlığın ruh ufkuna aydınlık bir dönem açan Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) dünyaya teşriflerinin yıl dönümünü, bir kez daha birlik ve beraberlik duyguları içinde kutlamanın mutluluğu içindeyiz. Mevlid Kandili olarak kutlanan bu kutlu gün ve mübarek geceler; manevi duygularımızı canlandıran, kendimizi sorgulamamıza vesile olan, duygu birliğinin, kardeşliğin, hoşgörünün, paylaşmanın ve dayanışmanın en yükseğe çıktığı müstesna zamanlardır. Dinimizin emirlerini insanlığa ulaştıran, gerek yaşam tarzı, gerekse söz ve düşünceleriyle oluşturulmuş ve var oluşun sırrını anlamaya, bilgi, inanç ve selamete çağıran Peygamberimiz, bütün ahlaki güzellikleri yaşayarak öğütleyen örnek bir şahsiyettir. Mevlid Kandili, Peygamberimizin insanlığa bıraktığı mirası anlamak için önemli bir fırsattır. Bu nedenle toplumsal huzurun, barışın, birlik ve beraberliğin tesisini sağlayan böyle eşsiz fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Peygamber Efendimizin yolu; güzellikler yolu, hak, hakikat, adalet, sadakat, ahlak yoludur. Onun yolu, merhamet, şefkat, hoşgörü, birlik, beraberlik yoludur. Bu yol ki kin, nefret ve intikam toplumunu sevgi, muhabbet, şefkat ve rahmet toplumuna dönüştürmüştür. Bu duygu ve düşüncelerle Mevlid Kandilinin bütün Müslümanlara huzur getirmesini, insanlığın içine düştüğü sıkıntıların aşılmasında kardeşlik bağlarımızın güçlenmesine ve yeni rahmet kapılarının açılmasına vesile olmasını Cenap-ı Allah'tan diliyor, tüm İslam aleminin Mevlid Kandili'ni gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Mevlid Kandili, Şehitkamil, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mevlid Kandili'nin önemi ve yapılacak ibadetler
Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'nın son fotoğrafı tepkilere neden oldu Trump, ABD'li diplomatın eşinin ölümüne neden olduğu İngiliz gencin ailesine para teklif etmiş Köpeğe işkence yapan kadına tepkiler çığ gibi büyüdü!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 00:21:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fadıloğlu'ndan Mevlid Kandili mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]