AK Parti harekete geçti: Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor
AK Parti harekete geçti: Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor

AK Parti harekete geçti: Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor
26.12.2025 11:35
AK Parti'nin hazırladığı ve yeni yılda TBMM'ye sunulması planlanan kanun teklifiyle fahiş site aidatlarına yasal düzenleme getirilecek. Buna göre bakım-onarım, temizlik gibi hizmetler yönetimlerce projelendirilecek, teklifler alınarak kat maliklerinin onayına sunulacak ve onay olmadan aidat toplanamayacak. Düzenlemeyle aidatların şeffaflaştırılması, yüksek aidatların önlenmesi ve suistimallerin engellenmesi hedefleniyor.

TBMM'ye ilerleyen günlerde sunulması beklenen kanun teklifiyle, fahiş site aidatlarıyla ilgili yasal düzenlemeye gidilecek, "kiramdan fazla aidat ödüyorum" şikayetlerine son verilecek.

ŞİKAYETLER DİKKATE ALINDI

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, AK Parti milletvekilleri Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, "kiramdan fazla aidat ödüyorum" şikayetlerini de dikkate alarak fahiş site aidatlarıyla ilgili kanun teklifi hazırladı.

HİZMETLER İÇİN TEKLİFLER ALINACAK

Yeni yılda TBMM Başkanlığına sunulması planlanan kanun teklifi ile fahiş site aidatlarıyla ilgili düzenleme yapılacak. Teklife göre, sitelerde demirbaş yenileme, altyapı, bakım, onarım ve temizlik gibi hizmetler ilk olarak yönetimlerce projelendirilecek. Bu hizmetler için teklifler alınacak.

ONAY ALINMADAN AİT TOPLANAMAYACAK

Teklifler, kat maliklerinin onayına sunulacak. Onaylanan hizmetler için belirlenecek oranlarda aidat toplanacak. Onay alınmadan aidat toplanamayacak. Düzenlemeyle aidat giderlerinin şeffaf olarak gerçekleştirilmesi, yüksek aidatların önüne geçilmesi ve bu konudaki suistimallerin engellenmesi amaçlanıyor.

HAK SAHİPLERİNE SÜRE VERİLECEK

Ayrıca bu teklifte, farklı nedenlerle ödeme yapılamamış, başvurusu çeşitli gerekçelerle tamamlanamamış tarım arazileri ve bazı taşınmazlarla ilgili hak sahiplerine yeni bir imkan tanınarak süre verilecek.

Kaynak: AA

Politika

15:54
Fenerbahçe’ye 35 milyon euroluk piyango
Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango
15:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var
15:03
Şehit cenazesinde acılı babanın terlikli hali görenleri kahretti
Şehit cenazesinde acılı babanın terlikli hali görenleri kahretti
14:55
İstanbul için en net kar yağışı uyarısı 11 ilçe beyaza bürünecek
İstanbul için en net kar yağışı uyarısı! 11 ilçe beyaza bürünecek
14:32
SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi’den jet hamle
SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle
14:28
Bakan Ersoy’un da katıldığı toplantıya Sinem Ünsal damga vurdu
Bakan Ersoy'un da katıldığı toplantıya Sinem Ünsal damga vurdu
