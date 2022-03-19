Fas'ta Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla tören - Son Dakika
Üye Girişi

Fas'ta Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla tören

19.03.2022 19:36
Fas'ta Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla tören

Türkiye'nin Rabat Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Rabat Türk Kültür Merkezi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla Fas'ın başkenti Rabat'ta tören düzenledi.

Türkiye'nin Rabat Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Rabat Türk Kültür Merkezi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla Fas'ın başkenti Rabat'ta tören düzenledi.

Türkiye'nin Rabat Büyükelçiliği konutunda düzenlenen törene Büyükelçi Ahmet Aydın Doğan, Rabat Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Erkan Gökbulak, YEE Rabat Koordinatörü Ensar Fırat ile Türk kurumlarının temsilcileri, Türk iş insanları ve Fas'ta yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

Çanakkale şehitlerinin anısına saygı duruşuyla başlayan tören, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla devam etti.

Büyükelçi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün burada Türk vatanının birliği ve bağımsızlığı için canlarını feda eden şehitlerimizi andık. Yunus Emre Enstitüsü Rabat Türk Kültür Merkezinin katkılarıyla güzel bir program gerçekleştirmiş olduk." dedi.

Doğan, programa Rabat ve Kazablanka kentlerinde yaşayan Türk vatandaşlarının katıldığını belirtti.

Çanakkale Savaşı'nı anlatan sinevizyon gösterisinin yapıldığı programda İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'dan da şiirler okundu.

Programda ayrıca Anadolu Ajansının Çanakkale Savaşı için hazırladığı fotoğraf albümü sergilendi.

Fas'ta Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla tören
Fas'ta Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla tören
Fas'ta Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla tören
Fas'ta Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla tören

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin dış politika diplomasisine destek Son dakika haberi | Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin dış politika diplomasisine destek Ev ve mutfak eşyaları sektöründen 25 Türk firması Fas'ta alıcılarla buluştu Ev ve mutfak eşyaları sektöründen 25 Türk firması Fas'ta alıcılarla buluştu

Çanakkale, Türkiye, Türk, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas'ta Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla tören - Son Dakika


Son Dakika
19:37 Muharrem İnce, 6 partinin mutabakat metnini eleştirdi: Bu metin, Türkiye'ye çözüm olamaz
19:21 17 yaşındaki Nuray, otel odasında ölü bulundu! 2 yıl önce istismara uğramıştı
19:12 Emre Belözoğlu galibiyet özlemi çekiyor! Adana Demirspor, kazanamama serisini Başakşehir maçıyla bozdu
19:10 Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı! İstanbul dahil 10 il için turuncu alarm verildi
19:08 Tansu Çiller'in siyasete girme iddiaları üzerinden iktidara yüklenen Ali Babacan: Olmayacak, bitti o dönem
19:06 Sadık Çiftpınar'dan skandal hareket! Süresiz kadro dışı bırakıldı
18:42 Alanyaspor'dan İzmir'de kolay galibiyet! Göztepe hala küme düşme hattında
18:37 Alman medyası Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye analizini yaptı: Yaptırımların kazananı Türkler olacak
17:47 Anlaşma yapıldı! Uğurcan Çakır rekor ücretle dünyanın en zengin kulübüne transfer oluyor
17:41 Türkiye-Hollanda ilişkileri normale dönüyor, Başbakan Rutte Ankara'da Erdoğan ile görüşecek!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 19:47:41. #1.12#
SON DAKİKA: Fas'ta Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla tören - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement