Fas'ta düzensiz göçmenler yaşam şartlarının iyileştirilmesini talep etti

Fas'ın başkenti Rabat'ta onlarca düzensiz göçmen, İspanya sınırında yaşanan ve çok sayıda kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın ardından, yaşam şartlarının iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Yaklaşık 70 düzensiz göçmen, taleplerini dile getirmek için Rabat'taki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) önünde toplandı.

Sudan, Eritre ve Çad gibi Afrika ülkelerinden gelen düzensiz göçmenler, sağlık hizmetlerinden yararlanmak, oturum izni almak, başta Avrupa olmak üzere diğer ülkelere göçlerinin kolaylaştırılması gibi taleplerde bulundu.

Sudanlı bir düzensiz göçmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fas-İspanya sınırında yaşanan olayın etkisinden kurtulamadıklarını ve bazılarının halen yaralı olduğunu söyledi.

Kendisini güvende hissetmediği için ülkesini terk ettiğini belirten Sudanlı düzensiz göçmen, taleplerinin yerine getirilmesi için Fas yönetimi ve BMMYK'ya çağrıda bulundu.

Eritreli bir diğer düzensiz göçmen ise sırasıyla Sudan, Libya, Cezayir ve ardından Fas'a geldiğini ve Melilla'ya geçmeye çalıştığını ancak başaramadığını belirtti.

Melilla'da yaşananlar

Melilla'daki Fas-İspanya sınırında 24 Haziran sabahı yaşanan olayda, Fas tarafındaki yaklaşık 1500 düzensiz göçmen 10 metre yüksekliğindeki dikenli tel örgülerin olduğu sınır hattına akın etmişti.

Fas polisi ve İspanya makamları, düzensiz göçmenleri organize şekilde sınıra akın etmek, güvenlik güçlerine taş ve asit atarak saldırmakla suçlamıştı.

Fas hükumeti 23 göçmenin öldüğü, aralarında Fas polisinin de olduğu 100'den fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Düzensiz göçmenlerden 133'ü Melilla'ya geçmiş, İspanya tarafında da yaralılar olduğu açıklanmıştı.