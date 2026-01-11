Fas'ta Türkiye Yükseköğretim Fuarı Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fas'ta Türkiye Yükseköğretim Fuarı Açıldı

11.01.2026 20:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rabat'ta düzenlenen fuar, Türkiye'de eğitim alan Faslı öğrenci ilgisini artırmayı hedefliyor.

Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Maarif Ajansı tarafından Fas'ın başkenti Rabat'ta "Türkiye'de Yükseköğretim Tanıtım Fuarı" açıldı.

Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç, açılış töreninde gazetecilere yaptığı değerlendirmede, fuarın Türkiye'de eğitime yönelik ilgiyi yansıttığını söyledi.

Fuarın bir gün önce Kazablanka'da da düzenlendiğini aktaran Kılıç, her iki şehirde de yoğun katılım gözlendiğini ifade etti.

Fas'ta Türkiye'de eğitime yönelik ilginin yüksek olduğunu vurgulayan Kılıç, "Her yıl yaklaşık 5 bin Faslı öğrenci Türkiye'de üniversite eğitimi alıyor. Türkiye, Faslı öğrenciler için en çok tercih edilen eğitim destinasyonlarından biri haline geldi." dedi.

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil de yurt dışında düzenledikleri yükseköğretim fuarlarıyla, Türk üniversiteleri ile uluslararası öğrencileri bir araya getirmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Rabat'taki organizasyonun Vakfın düzenlediği 44. yükseköğretim fuarı olduğunu aktaran Özdil, bu fuarların bugüne kadar 16 farklı ülkede gerçekleştirildiğini kaydetti.

Fuara gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını dile getiren Özdil, Türkiye'de halihazırda yaklaşık 4 bin 500 Faslı öğrencinin yükseköğrenim gördüğünü, Maarif Ajansı aracılığıyla Türkiye'ye gelen uluslararası öğrenci sayısının ise 4 bin civarında olduğunu paylaştı.

Türkiye'den 25 üniversitenin yer aldığı fuara; Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmuz Demir katıldı.

Fuarı Rabat ve Kazablanka'da yaklaşık 3 bin öğrenci ziyaret etti

Fas'ta Rabat ve Kazablanka'da düzenlenen fuarları, lise ve üniversite düzeyinde yaklaşık 3 bin öğrencinin ziyaret ettiği bildirildi. Öğrenciler, üniversitelerin stantlarında Türkiye'deki yükseköğretim imkanları hakkında bilgi aldı.

Yetkililer, Maarif Ajansı'nın gelecek yıl Fas'ta 3 farklı şehirde yükseköğretim tanıtım fuarı düzenlemeyi planladığını bildirdi.

Kaynak: AA

Türkiye, Güncel, Fas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fas'ta Türkiye Yükseköğretim Fuarı Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar
Arkadaşına yardım etmek isterken kabusu yaşadı Arkadaşına yardım etmek isterken kabusu yaşadı
Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmen için karar verildi Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmen için karar verildi

20:49
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını terasta öldürdü
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını terasta öldürdü
20:45
Serdar Saatçı Süper Lig’e veda etti Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri
Serdar Saatçı Süper Lig'e veda etti! Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri
20:22
Acun Ilıcalı’nın Hull City’sinden transfer harekatı Manchester United’dan istiyor
Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinden transfer harekatı! Manchester United'dan istiyor
19:35
Aralarında İstanbul ve Ankara da var Çok sayıda kentte eğitime kar arası
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası
19:21
İngiliz Bakan’dan çarpıcı sözler: ’’Putin kaçırılıp yargılanmalı’’
İngiliz Bakan'dan çarpıcı sözler: ''Putin kaçırılıp yargılanmalı''
17:59
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu“
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 21:29:10. #7.11#
SON DAKİKA: Fas'ta Türkiye Yükseköğretim Fuarı Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.