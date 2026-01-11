Fatih'te Araç Yangını - Son Dakika
Fatih'te Araç Yangını

11.01.2026 15:34
Fatih'te seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı, itfaiye müdahale etti.

İstanbul'un Fatih ilçesinde, seyir halindeki otomobilin motor kısmından yükselen alevler, kısa sürede tüm aracı kapladı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Fatih ilçesi Aksaray Mahallesi Kennedy Caddesi'nin Bakırköy istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir aracın motor kısmında bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden araç sürücüsü, aracını sağ şeride çekti. Sürücü yükselen alevlere müdahale etmeye çalışırken, yangın kısa sürede tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesi sonrası yangın söndürüldü. Olayda araç kullanılamaz hale gelirken, otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Aracın alev alev yandığı o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

