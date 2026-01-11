FATİH\'te Otomobil Yangını

FATİH'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Demir yığınına dönen aracın alev alev yandığı anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Aksaray Mahallesi Kennedy Caddesi'nde seyir halinde olan otomobilde çıktı. Bakırköy istikametinde ilerleyen otomobilin motor kısmından henüz bilinmeyen nedenle duman yükseldi. Durumu farkeden sürücü, aracını emniyet şeridine çekerek alevlere müdahale etmek istedi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri trafik akışını tek şeritten kontrollü şekilde sağlarken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken demir yığınına dönen otomobil çekiciyle otoparka kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangını çevredeki sürücüler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.