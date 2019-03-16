Son Dakika Haberleri: Fatih Terim: 6 - Samet Aybaba: 1

Fatih Terim: 6 - Samet Aybaba: 1

58 dakika önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Samet Aybaba, bugüne kadar 11 kez karşılaştı.

Fatih Terim: 6 - Samet Aybaba: 1, System.String[]
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Samet Aybaba, bugüne kadar 11 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Terim'in 6-1 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Bursaspor ile Galatasaray karşılaşacak. Bu müsabaka teknik direktörlerin de rekabetine sahne olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, ilk olarak 1 Ağustos 1997 yılında oynanan lig maçında mücadele etti. O dönemde Terim sarı-kırmızılıların başındayken, Aybaba ise MKE Ankaragücü'nü çalıştırıyordu, müsabaka ise 0-0 sonuçlandı.

12. RANDEVU

Fatih Terim ile Samet Aybaba, bugüne kadar hepsi ligde olmak üzere toplam 11 kez rakip oldu. Terim, söz konusu müsabakalarda Galatasaray'ın, Aybaba ise Bursaspor, Sivasspor, Antalyaspor, Beşiktaş, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Vanspor ve MKE Ankaragücü'nün teknik patronuydu. Fatih Terim'in öğrencileri 6 kez sahadan galip ayrılırken, 4 kez de berabere kaldı ve sadece 1 kez mağlup oldu. Samet Aybaba, Terim'e karşı tek galibiyetini geçtiğimiz sezon Sivasspor'u çalıştırırken, sahasında 2-1'lik skorla aldı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:36 Kaynak: İHA

Söz, Samet Aybaba, Fatih Terim, Güncel
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